Последняя серия седьмого сезона нашумевшего сериала "Игра престолов" побила рекорды по просмотрам и собрала 16,5 млн зрителей в США, пишет РБК.

Всего премьеру седьмого эпизода сериала под названием "Дракон и волк" посмотрели 12,1 млн зрителей. По данным онлайн-сервиса HBO Go, где также транслировался финальный эпизод, общее число зрителей составило 16,5 млн.

Отметим, что последняя серия стала самой продолжительной. Она длится 81 минуту.

При этом последнюю серию предыдущего сезона посмотрели на 36% человек меньше — тогда заключительную серию смотрели 8,9 млн человек.

Между тем уже в октябре начнут снимать новый, восьмой сезон. Его покажут следующей зимой.