Основатель сети Facebook Марк Цукерберг на своей странице написал, что у него родилась вторая дочь. Также он опубликовал в сети письмо для своей младшей дочери от него и его жены.

"Дорогая Август! Добро пожаловать в этот мир! Мне и маме очень интересно, какой ты вырастешь. Когда родилась твоя сестра, мы написали ей письмо о том, в каком мире она и ты, как мы надеемся, вырастут — в мире, где образование будет лучше, болезней будет меньше, а связи между людьми будут прочнее. Мы писали, что с помощью всех изобретений и новых технологий твое поколение должно жить намного лучше, чем наше — и мы принимаем на себя обязательства поработать над тем, чтоб так и было", — переводит письмо "Интерфакс".

Отметим, что первая дочь Максима родилась у четы Цукерберга и Чан 1 декабря 2015 года.