Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю разыскивают двух особо опасных преступников за совершение особо тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
1. Свиридов Алексей Владимирович, 09.11.1980 года рождения. Его приметы: на вид 35-40 лет, рост 185-190 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, уши сильно оттопырены, нос искривлён. Одевается по сезону.
2. Ерилов Денис Владимирович, 16.07.1980 года рождения. Его приметы: на вид 35-40 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие. Одевается по сезону. Ведет бродячий образ жизни.
Всем, кому что-либо известно об их местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 8 (3852) 397-725, 8-913-099-2798, 8-963-536-33-77 или в ближайший отдел полиции 02.
Комментарии
Они родились в 1980 -м году и им сейчас никак не может быть по 35 лет
08:54, не смущает приписка: НА ВИД 35-40???
Написано же-на вид.
29.08.2017 08:54
дмитрий - ага, одному 37, другому 36 а на вид 35-40
Что натворили эти черти и где?
Да сносиловали друг друга.
C пр.Ленина, 59 надо поиск начинать
ну и рожи...
11:01 рожи как рожи. Если форму одеть (по сезону), то вылитые полицейские.
29.08.2017 16:16
- гость -
вылитые полицейские.
Точно!