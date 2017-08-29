Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю разыскивают двух особо опасных преступников за совершение особо тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

1. Свиридов Алексей Владимирович, 09.11.1980 года рождения. Его приметы: на вид 35-40 лет, рост 185-190 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, уши сильно оттопырены, нос искривлён. Одевается по сезону.

2. Ерилов Денис Владимирович, 16.07.1980 года рождения. Его приметы: на вид 35-40 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие. Одевается по сезону. Ведет бродячий образ жизни.

Всем, кому что-либо известно об их местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 8 (3852) 397-725, 8-913-099-2798, 8-963-536-33-77 или в ближайший отдел полиции 02.