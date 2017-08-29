Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что в ближайшем будущем Россия будет официально названа "страной-агрессором" в украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса. Об этом пишет РИА "Новости".
Как рассказала Луценко, проект закончен на 99,9%. Его осталось только зарегистрировать в парламенте. Также представитель президента отметила, что их страна проконсультировалась со странами "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия, Франция) и США по этому вопросу.
Это понятие будет впервые законодательно закреплено.
Комментарии
обтекаемые формулировки. если считают, что это война, пусть так и скажут. а не "АТО"
Россия - это Русь, Киевская Русь (Украина) - это Русь, Белая Русь (Беларусь) - это Русь, а зомбированные и иностранцы думают что это разные народы и государства. Даже в Советском Гимне были слова"Сплотила на веки Великая Русь".
Лет 30 назад это даже представить было бы трудно.
29.08.2017 10:32
Ura_facebook
еще была Серебряная Русь, Закарпатская Русь и др.
всё было, а что будет в будущем ?
Страна в которой президент как шут не имеет право говорить кто агрессор.Да и любой другой лидер если он лидер,а не глупец.И так познается истина боятся значит уважают.А я США не боюсь и не когда не боялся значит не уважаю их.И НАТО тоже подгузники купите если что......
И вот россиянин Иванов насмерть дерется в Интернете (хорошо если не на фронте с оружием в руках) с хохлом Иваненко. И будут они друг над другом насмехаться и божиться, что у них-то ещё ничего, жить можно, их родные пастухи еще куда ни шло – а вот у несчастных соседей вообще страх и ужас что творится.
При этом Иванов в упор не замечает (то есть замечает, но это как-то проходит мимо его сознания) того факта, что его страна отдана на откуп Миннихановым, Усмановым, Вексельбергам, Чубайсам, и прочим Дерипаскам. Рядом с этими крупными акулами, естественно, вьются хищники рангом помельче, но тоже с хорошим аппетитом.
Равно как и Иваненко в свою очередь в упор не видит, как его любимую Украину хором распяливают Ахметовы, Рабиновичи, Коломойские, Фирташи и прочие Аваковы.
Полуголодный россиянин работает за 10-15 тысяч рублей в месяц (кто-то получает побольше – но кто-то и меньше), но страшно горд при этом, что ихний Порошенко пьет запоем, а наш трезвый Путин ловит щук.
Полуголодный хохол работает примерно за ту же зарплату (может быть, даже рядом с россиянином) – но горд безмерно, что теперь ему разрешено ездить в Европу, наколымить там уборкой туалетов и подметанием тротуаров…
И чем хреновей приходится одним холопам – тем больше они обожают своих господ и сильнее ненавидят столь же бедствующих холопов с другой стороны.
Отношения, мне сильно напоминают диалог, гусекрада Самуиловича Паниковского с жуликом без фантазий, мелким воришкой и самозванцем Шурой Балагановым.
- Вы знаете Шура - я очень уважаю Бендера, хотя он козел и ничтожная личность!
- Остап Ибрагимович! Вы то же знаете, как я вас люблю! Это все балагановские штучки.
- Ты, кто такой?
- Нет, а ты, кто такой?
Отношения, мне сильно напоминают диалог, гусекрада Самуиловича Паниковского с жуликом без фантазий, мелким воришкой и самозванцем Шурой Балагановым.
- Вы знаете Шура - я очень уважаю Бендера, хотя он козел и ничтожная личность!
- Остап Ибрагимович! Вы то же знаете, как я вас люблю! Это все балагановские штучки.
- Ты, кто такой?
- Нет, а ты, кто такой?