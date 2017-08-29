Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что в ближайшем будущем Россия будет официально названа "страной-агрессором" в украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса. Об этом пишет РИА "Новости".

Как рассказала Луценко, проект закончен на 99,9%. Его осталось только зарегистрировать в парламенте. Также представитель президента отметила, что их страна проконсультировалась со странами "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия, Франция) и США по этому вопросу.

Это понятие будет впервые законодательно закреплено.