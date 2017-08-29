Фото: masterofmusic.ru

Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю в скором времени может возглавить Юрий Куриленко (на фото), который занимает аналогичную должность в Бурятии, сообщает "Ариг Ус" со ссылкой на свой источник.

Собеседник издания подчеркнул, что перевод господина Куриленко на Алтай является решенным, но официальной бумаги еще нет.

Карьера Юрия Куриленко полностью связана со службой в налоговых органах. Сначала он работал в этой системе в Красноярском крае, где с 2007 по 2012 год занимал пост заместителя руководителя УФНС по региону. Затем его перевели в Бурятию во главу республиканского управления налоговой службы.

Что касается руководителя УФНС в Алтайском крае, то сейчас управление возглавляет Валерий Тарада. На этом посту он находится с 2010 года. Судя по всему, смена руководства в краевом управлении связана с тем, что господину Тараде уже исполнилось 60 лет.