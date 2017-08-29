Российская фигуристка и олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Юлия Липницкая не стала комментировать информацию о том, что она завершает свою спортивную карьеру, сообщает "Р-Спорт".
"Я ничего комментировать не буду", — ответила фигуристка.
Таким образом, она не подтвердила и не опровергла информацию о своем уходе из большого спорта. Новость об уходе Липницкой распространила ее мать. Она рассказала, что дочь завершает спортивную карьеру из-за анорексии.
После этого министр спорта России Павел Колобков, комментируя эту новость, выразил уверенность, что Липницкая "еще не раз проявит себя в других качествах", при этом он не исключил, что она может стать чиновником.
Сейчас Юлии Липницкой 19 лет.
Комментарии
была же о ней заметка в инете и о таких как она. с весом справиться не может - как стала расти и взрослеть так и поплыла... ни диеты ни голод ничего не помогает - все просто - физиология
С таким характером, досвидания...