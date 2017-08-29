Президент России Владимир Путин в понедельник, 28 августа, прибыл в Будапешт на торжественную церемонию открытия чемпионата мира по дзюдо. Об этом пишет "Интерфакс".

Здесь глава российского государства встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Спасибо за приглашение. Это, конечно, не футбол, но тоже хороший вид спорта", — сказал российский президент с иронией.

На это Орбан ответил ему: "Я пытаюсь учиться". Тогда Владимир Путин пообещал ему "рассказать теорию".

Напомним, 28 августа в Будапеште стартовал XXXI чемпионат мира по дзюдо. Ранее сообщалось, что университет венгерского города Дебрецен намерен присвоить главе нашего государства титул "Почетный гражданин".