Президент России Владимир Путин в понедельник, 28 августа, прибыл в Будапешт на торжественную церемонию открытия чемпионата мира по дзюдо. Об этом пишет "Интерфакс".
Здесь глава российского государства встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"Спасибо за приглашение. Это, конечно, не футбол, но тоже хороший вид спорта", — сказал российский президент с иронией.
На это Орбан ответил ему: "Я пытаюсь учиться". Тогда Владимир Путин пообещал ему "рассказать теорию".
Напомним, 28 августа в Будапеште стартовал XXXI чемпионат мира по дзюдо. Ранее сообщалось, что университет венгерского города Дебрецен намерен присвоить главе нашего государства титул "Почетный гражданин".
Комментарии
"Не зря же наверное черный пояс носит. Кстати, где и когда он его получил? Вообще, черный пояс эквивалентен званию мастера спорта международного класса, которое получают за призовые места на крупных турнирах. В каком из них Путин принимал участие? Наверное это был какой-то секретный турнир.
Путин прибыл в Будапешт и уже успел пообещать венгерскому премьеру Виктору Орбану "рассказать теорию дзюдо". Уже интересно, правда? Но и это еще не все! Оказывается, в Венгрии выпустили книгу по дзюдо, соавтором которой является Путин. Представляете? Путин - теоретик дзюдо и соавтор книги на венгерском! Круто, согласитесь! Интересно, как называется эта книга? Может быть Малое дзюдо? Была же у нас Малая земля от одного известного генсека - логично теперь издавать Малое дзюдо. Там наверное приемы какие-нибудь новые описаны, неизвестные ранее. Например, стояние за спинами женщин и детей. Ихтамнебывалие. Контрссанкции. Торговля понад усё. Ну а какую еще теорию дзюдо может поведать миру наш самый влиятельный дзюдодент?" (с)
29.08.2017 10:43
Alex Rusin aka amfora
Всё очень здорово написал