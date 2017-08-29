Глава алтайского отделения КПРФ Мария Прусакова обратилась к сити-менеджеру Барнаула Сергею Дугину с вопросами о планах по возвращению памятника Ленину в Нагорный парк. Подробности сообщили в пресс-службе партии.

"В декабре 2013 года в Нагорном парке г.Барнаула начаты работы по строительству храма Иоанна Предтечи. В связи с развернувшимися работами возникла угроза обрушения памятника Владимиру Ильичу Ленину, который был установлен на территории парка в период работы ВДНХ. Администрация города приняла решение перенести памятник на другое место — на одну из аллей Нагорного парка", — сказано в сообщении первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ Марии Прусаковой.

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Она напоминает, что тогда, в 2013 году, памятник был демонтирован, в администрации заверили, что он помещен в надежное место и будет установлен в 2014 году.

"Спустя три года, в год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, несмотря на обещания руководства города, памятник так и не был установлен. Более того, до сих пор неизвестны его местонахождение и заключение обещанной экспертизы", — пишет Прусакова.

Коммунисты попросили власти сообщить о месте нахождения памятника и сроках его установки в Нагорном парке.

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