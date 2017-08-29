Глава алтайского отделения КПРФ Мария Прусакова обратилась к сити-менеджеру Барнаула Сергею Дугину с вопросами о планах по возвращению памятника Ленину в Нагорный парк. Подробности сообщили в пресс-службе партии.
"В декабре 2013 года в Нагорном парке г.Барнаула начаты работы по строительству храма Иоанна Предтечи. В связи с развернувшимися работами возникла угроза обрушения памятника Владимиру Ильичу Ленину, который был установлен на территории парка в период работы ВДНХ. Администрация города приняла решение перенести памятник на другое место — на одну из аллей Нагорного парка", — сказано в сообщении первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ Марии Прусаковой.
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Она напоминает, что тогда, в 2013 году, памятник был демонтирован, в администрации заверили, что он помещен в надежное место и будет установлен в 2014 году.
"Спустя три года, в год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, несмотря на обещания руководства города, памятник так и не был установлен. Более того, до сих пор неизвестны его местонахождение и заключение обещанной экспертизы", — пишет Прусакова.
Коммунисты попросили власти сообщить о месте нахождения памятника и сроках его установки в Нагорном парке.
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Комментарии
Современный амфитеатр, лестница, и прочие архитектурные сооружения и среди них будет стоять невзрачный, холодный оплот коммунизма?! Ребят вы в край сошли с ума?!
А за какие такие заслуги нужен памятник этому человеку? Кроме бед он ничего не натворил
Что то я не понял предыдущих ораторов...За какие заслуги? Да вы живете только благодаря его заслугам...Пользуетесь результатами его деятельности от электричества до образования...Так что вернуть Ильича на место, может это хоть немного оправдает построенную лестницу...Да и на Октябрьскую нужно вернуть, а уродца с карлицей в шестеренке отдать г.Карлину на дачу...
во-во, мужик с шестерёнкой - вообще не в тему на октябре.
29.08.2017 10:43
djusha67, то есть, в случае отсутствия Октябрьской Революции Российская империя так бы и осталась на уровне 17 года? Да? Никакого развития, ничего?! Электричества бы не было, образования?
Вот-вот. Памятник на место, культовое сооружение в ...другое место
" Никакого развития, ничего?! Электричества бы не было, образования?"
Скоро так и будет. К тому и идем.
29.08.2017 12:26
- гость -, не знаю к чему идете вы, но мы с вами живем, как мне кажется, в разных государствах....
29.08.2017 12:42
- гость -
Вам из пендосии нас не понять.
29.08.2017 12:15
- гость -
рывок научный, индустриальный, социальный, который сделал наш народ с 25 по 50 годы был бы невозможен без той идеологии и того строя, может для вас кажется честью быть дворовыми людьми Романовых, а для основной массы вряд ли.
Только недоумки могут заявлять, что у ЛЕНИНА не было заслуг перед Россией. Ты, тупица необразованная, почитай историю, Россия после отречения Николашки от престола была на краю гибели, разваливалась, и только Ленин с большевиками остановили этот развал, создали могучее государство.
Надо вернуть все памятники Ленину на свои места, а также Сталину , Кирову. Это наша история и далеко не самая худшая. А вот памятник Путину - этому покровителю коррупционеров, питерскому бандюгану я бы никогда не поставил.
Ленина вернуть. Памятники николаю кровавому снести. Церкви отделить от государства. За полярный круг, как казино. Впрочем от казино вреда меньше.
Памятники творцам революции рушить нельзя! Аккуратно свести их на территории всех колоний и Сизо. В напоминание о вечном сидельце и арестанте В Ульянове.
29.08.2017 13:23
- гость -, история не имеет сослагательных наклонений, что есть, то есть, что бы было если бы не было революции в России никто не знает и не узнает, но говорить о том, что не будь революции не было бы электричества и образования, не совсем корректно, не считаете? А то, что до дворовых людей, я вот что-то не видел недовольных англичан, канадцев, австралийцев и прочих, как вы сказали, дворовых людей Виндзоров, Равно как и не видел особых проблем в Бельгии, Дании, Испании, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Японии и других странах.
Гостю 13:59 .Конечно не видели , вы ведь не хотите этого видеть .
И перечисленные государства стали поворачиваться лицом к простым людям догадайтесь почему ( если сможете ) .Потому что испугались ,что произошедшее в России может произойти и у них ( за свои шкуры испугались ) , решили предупредить это , поэтому и пошли на уступки рабочему классу и крестьянству . А вы продолжайте витать в облаках , какие капиталисты хорошие .
Памятник Ленину в Барнауле восстановить, памятник николашке II (Кровавому) в Новосибирске разрушить бульдозерами
В нагорном парке сделать красивую историческую аллею куда поставить памятники Ленину, Сталину, дореволюционным деятелям, учёным, героям. Это была бы интересная историческая память нашей страны, где можно было бы проводить познавательные экскурсии. Это наша история. Не будем делать как это сделали безмозглые организаторы в Украине.
Гость от 29.08.2017 14:21 "рабочий класс" это у теоретиков Марса и Ленина.
Что касается народа - масс физического труда. То полагаю, поворачиваются к ним лицом с целью использования в нужных целях и только. Когда как место их в обществе заведомо определено. Такова сударь, сермяжная правда нашего бытия.
И не будет праздника на нашей улице?
Одни тупицы на Амике. Не надо перевирать историю, "Российская империя была на краю краха...", учи историю сосунок, именно благодаря большевикам и прочему отребью, которые заморочили несчастным людям, замученным войной, и оказалось наше государство на краю гибели. Ленина в могилу с Красной площади, коммунистическую идеологию, как экстремистскую, пора уже давно запретить.
Ленин проклят и нечего ему делать на православном кладбище.
29.08.2017 16:19
Иван
Ой дураааак (с)
На себя давно в зеркало смотрел???
Для атеиста единственное верное направление после смерти - это крематорий, поэтому мне непонятно, что вы прицепились к православному кладбищу со своим Ульяновым. Те кому он был дорог, давно уже забрали его статую (именно статую, а не памятник), которая стоит отреставрированная у них в их маленьком уютном дворике. И что самое интересное, этот человек всем доволен и ни за что не ратует. Коммуняки же ничего путного сделать не могут, так хоть так пытаются пропиариться. Заявить - мол мы еще тут, не забудьте за нас проголосовать...
Гость 13/59 сам себя и опроверг! 13/23 как раз и пишет о реальной ветви истории, а не сослагательном её направлении! )) неужели не понимаете?
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"29.08.2017 13:23
- гость -, история не имеет сослагательных наклонений, что есть, то есть, что бы было если бы не было революции в России никто не знает и не узнает, но говорить о том, что не будь революции не было бы электричества и образования, не совсем корректно, не считаете? ..."
Пора бы уже одуматься и прекратить воевать с памятниками. Было время ставили памятники и Петру первому и Николашке и Ленину и Дзержинскому. Раз ставили, значит на тот момент считалось, что положен памятник. Прошло время, а памятник остался. Ну и пусть стоит себе. Кому он мешает? Он же памятник. С памятниками воюют только глупые и слабые люди, потому что знают, что памятник сдачи дать не сможет. Лично мне все памятники интересны, я не против любых ( не оскрверняющих достоинство людей). Это же искусство, а искусство бессмертно...
29.08.2017 10:43
djusha67
За какие заслуги? Да вы живете только благодаря его заслугам...
Всё правильно, молодец!
Уже одно то, что памятники Ленину Путин сносит о многом говорит. Боится и завидует.