Российской актрисе Сесиль Плеже, которая сейчас находится в Белокурихе, сделали массаж гречкой. Об этом она сама написала на своей странице в Facebook.

Позже она ответила на вопросы комментаторов: "Очень приятные ощущения. Но мне больше понравился горшочек на живот. Тебе кладут плошку с огнем на пузо, потом горшок из глины на это все, и он втягивает сильно кожу в себя и всякие хрени еще, потому что потом у меня пропали боли в животе, с которыми я пришла", — написала актриса.

Позже Плеже отметила, что еще искупалась в крови местного марала.

Сесиль Плеже — российская актриса. Она снималась в сериале "Марш Турецкого" (4 сезон), "День выборов 2", "Французская кулинария", "Рай", "Вечный отпуск".