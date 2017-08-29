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Подростка, подозреваемого в краже пожертвований прихожан из храма, задержала полиция в Солтонском районе Алтайского края, сообщили в ГУ МВД по региону.

Правоохранители установили, что злоумышленник, находясь в церкви села Солтон, похитил восемь тысяч рублей, которые были собраны прихожанами.

Вскоре инспектор по делам несовершеннолетних установил личность подростка. Молодой человек в данный момент поставлен на профилактический учет. Похищенные средства изъяты в полном объеме.