Фото: kr-gazeta.ru
Подростка, подозреваемого в краже пожертвований прихожан из храма, задержала полиция в Солтонском районе Алтайского края, сообщили в ГУ МВД по региону.
Правоохранители установили, что злоумышленник, находясь в церкви села Солтон, похитил восемь тысяч рублей, которые были собраны прихожанами.
Вскоре инспектор по делам несовершеннолетних установил личность подростка. Молодой человек в данный момент поставлен на профилактический учет. Похищенные средства изъяты в полном объеме.
Комментарии
Бог простит
Единственный раз пожертвования достались нуждающимся и то отобрали...
На всё воля божья!! Значит бог решил, что ему они нужнее. Менты отобрали, пошли против бога. За это им дать по двушечке, чтоб не разжигали рознь и, соответственно, не нарушали закон, на страже которого их поставили.
Бог вездесущ, всевидящее око! Однажды он спроситв церкви села Солтон,
Бог вездесущ и однажды, у церковного батюшки села Солтон, Он спросит:
- Я послал к тебе мальчика за пожертвованием! И что же?
- Господи! Дак .... это мы его ..... приняли за злоумышлиника и ..... и.....
Опечалится Господь, уныло махнет рукой в сторону вечных грешников.