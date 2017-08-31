Правительство Алтайского края приняло решение о выделении зоны особой охраны в государственном природном комплексном заказнике краевого значения "Касмалинский".
По информации регионального Минприроды, в зоне особой охраны установлен запрет на проведение любых видов рубок лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных.
"Данная мера обусловлена необходимостью сохранения ценных природных комплексов Касмалинского ленточного бора, мест наибольшей концентрации редких и исчезающих видов растений, наличия гнездовых участков редких и исчезающих видов птиц (чёрного аиста, большого подорлика, орла-могильника, филина). Значительная часть биотопов заказника относится к водно-болотным угодьям, приуроченным к пойме реки Касмала и её притоков и играющим большую роль в сохранении биоразнообразия", — пояснили в Минприроды.
А с 15 марта по 15 июля на всей территории будет вводиться "период покоя". В этот период проходит гнездование птиц.
Заказник "Касмалинский" расположен в Ребрихинском и Павловском районах.
В 2017 году в России и Алтайском крае проходят мероприятия Года экологии, расширение заказников и особых территорий — одно из них.
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