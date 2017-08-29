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Современный реабилитационный центр строят в реликтовом лесу в Барнауле

, ИА "Амител"
Запуск медицинского учреждения в эксплуатацию намечен на конец 2018 года

Фото: zdravalt.ru

Строительство современного реабилитационного центра для людей с патологией опорно-двигательного аппарата ведется в реликтовом лесу в Барнауле.

Как сообщили в краевом Минздраве, инвестором проекта строительства Центра медицинской реабилитации ортопедо-травматологического профиля является компания ООО "ПремиумСтрой-Алтай".

Медицинское учреждение возводится в рамках государственно-частного партнерства.

Стационар центра рассчитан на 148 коек. Пациенты здесь смогут пройти восстановительный курс лечения и на раннем, и на позднем послеоперационных этапах.

В региональном Министерстве здравоохранения подчеркивают, что медицинское учреждение оснастят по последнему слову техники. В частности, здесь появятся пневматические тренажеры и оборудование для водолечения.

В данный момент на строительной площадке возведены подземные части двух из трех корпусов, ведутся работы по бетонированию перекрытий подвальной части.

Общая площадь центра составит около 11 тысяч квадратных метров. В алтайском Минздраве учреждение уже называют одним из самых масштабных среди подобных в России.

"Алтайский край был выбран не случайно, здесь созданы благоприятные природные и медицинские условия, в непосредственной близости находится крупнейший в регионе Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Строящийся центр реабилитации размещен в реликтовом лесу. Запуск центра в эксплуатацию запланирован в конце 2018 года", — добавляют в министерстве.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

29.08.2017 10:53
djusha67

На каком основании?

0  0
29.08.2017 10:56
баба

это конечно хорошо, но почему в реликтовом лесу? от этого леса ничего не останется, если в нем постоянно что-то строить.

0  0
29.08.2017 11:00
- гость -

Алтайский край был выбран не случайно, здесь созданы благоприятные природные и медицинские условия,

ну с природными условиями несколько погорячились, после строительства о них можно будет говорить лишь в прошедшем времени так как пилят реликтовый лес ударными темпами...

0  0
29.08.2017 11:02
- гость -

потому, что больше негде строить)

0  0
29.08.2017 11:08
Пузырек

11 000 кв.м. на 148 коек. По 74 кв.м. на 1 койку. Крутовато.

0  0
29.08.2017 11:14
djusha67

Не слышал о общественных слушаниях на эту тему...

0  0
29.08.2017 11:26
- гость -

Помнится, в какой-то мистической телепрограмме года три назад был сюжет о проклятии Демидова, которое тот якобы наслал на Барнаул. Согласно этому проклятию Барнаул каждый год накрывают страшные песчаные бури. Мы тогда смеялись над выдумкой - ан нет, зря смеялись: сюжетец-то пророческий оказался! Сейчас последний лес повырубят, городские парки подзачистят - и здравствуй, великая Пустыня!

0  0
29.08.2017 12:19
- гость -

0  0
29.08.2017 12:23
Пузырьку

ну если вычесть площадь бассейнов, тренажерных залов, кабинетов с другим оборудованием, кабинетов врачей, столовую и т.д. то получится гораздо скромнее 74 кв.м / койка

0  0
29.08.2017 12:38
- гость -

Скряги как всегда все опошлили.
А ведь классно иметь современное медицинское учреждение. В лесу проходить лечение значительно приятнее, чем среди города. А вырубленные деревья посадят новые.
Дерево - это восполняемый ресурс, жаль что некоторые сумасшедшие об этом забывают.

0  0
29.08.2017 12:48
Гость

"Медицинское учреждение возводится в рамках государственно-частного партнерства."
Можно посмотреть список частных партнеров, те, которые с Алтайского края?
Эти "партнеры" хоть знают что они трассу здоровья рушат? Они хоть раз по ней на лыжах или кросс пробегали?
На ней ведь каждый четвертый барнаулец за год свое здоровье поправляет!
Отцы командиры города! Ау! Пройдите по трассе, лучше посмотрите чем людям помочь! Перегородить трассу от машин, запретить проезд машин по дорожкам!
"Партнеры " блин! Частно -государственные...

0  0
29.08.2017 12:51
- гость -

Реликтовый лес так же выпилили как вчера Никитина от Комс до Горького ?

0  0
29.08.2017 12:52
- гость -

Народ вчера по Никитина ходил и все матюкали влась. Надеюсь икали они там алтайской думе.

0  0
29.08.2017 12:53
- гость -

29.08.2017 12:38
- гость -
Дерево - это восполняемый ресурс, жаль что некоторые сумасшедшие об этом забывают.

Спилить можно за 15 минут, а чтобы вырастить нужны лет 7-10. Моск включай иногда.

0  0
29.08.2017 13:02
- гость -

29.08.2017 12:38
- гость -

А вырубленные деревья посадят новые.
Дерево - это восполняемый ресурс, жаль что некоторые сумасшедшие об этом забывают.

ага, и место для посадки обеспечат снеся вновь понастроенное )

0  0
29.08.2017 14:15
- гость -

Слушайте, ну 21 век ведь! как без нормальной медпомощи? а не дай-бог кто из ваших родных будет в ней нуждаться? Вы что, про реликтовые леса будете вспоминать? Ну нет же.

0  0
29.08.2017 14:23
VячеславZ

А что переживать, ленточный бор идёт от Барнаула до Семипалатинска 550км! Вам леса не хватит комментаторы?!)

0  0
29.08.2017 14:33
баба

вопрос не про центр, а про то, почему нужно вырубать лес под него? другого места точно-точно нет?? а восстановление леса занимает 30-50 лет, т.к. это сложившаяся эко-система, и дерево 30-50 лет растет и больше. Сколько у нас деревьев на Ленинском садили, приживается половина, их там каждый год досаживают.

0  0
29.08.2017 14:40
- гость -

29.08.2017 14:23
VячеславZ
А вы что, за 550 км от Барнаула живете? Или все-таки здесь, где в самом городе уже деревья скоро под ноль выпилят, а бор рядом тоже сводят под застройку?

0  0
29.08.2017 14:49
- гость -

Здание 3-градской рушится на глазах, типа на капремонте. Прекрасный участок с елями, березами... Чем не реабилитационный центр или другое медучреждение? И добираться на транспорте легче и ближе, чем пара маршрутных такси до медкластера.

0  0
29.08.2017 15:01
- гость -

в городе очень много деревьев. Прям очень много, в сравнении с другими городами.
А то что деревья начали обновлять, это хорошо.

0  0
29.08.2017 15:10
- гость -

29.08.2017 15:01
- гость -
Да неужели? Ну гляньте фотографии новой "пешеходной зоны", потом поднимите взгляд на лысую гору, потом опустите туда, где Центральный парк в асфальт закатывать будут. На Красноармейском понаделали карманов, под это дело рядом на газонах выпилили все. Похожая картина везде. Травка это хорошо, конечно, только вот воздух она не очистит, увы.

0  0
29.08.2017 15:36
Злая гостья

Чего по выпиленному лесу плакать, все уже сделано. Следующим этапом еще под что-нибудь вырубят. Другого места нет же. Приятно в лесу лечиться? Не будет скоро леса, останется от него, реликтового, десяток сосенок.

0  0
29.08.2017 15:49
dencop

Строить в реликтовом бору - это мы умеем... Ибо бабло всё решает.

0  0
29.08.2017 15:59
- гость -

В советские времена и 90-е говорили уникальный ленточный бор. А реликтовый, это что?

0  0
29.08.2017 16:26
- гость -

бедный русский язык... лишь бы ляпнуть красивое слово.
Бор именно около Барнаула не является реликтовым (сохранившимся от прежних эпох), там возраст деревьев даже 100 лет не достигает.

0  0
29.08.2017 16:33
- гость -

В городе ни где не стало меньше деревьев.
Ленинский засаживают. Парк засадят. На месте новой пешеходной зоны ни когда не было деревьев. Если на красноармейском и увеличили карманы, так это уже необходимость.
Бора в р-не Барнаула меньше не стало. Если поездить по бору, а не только кричать, то видно очень много посажено молодняка.
Уж поверьте, кому нужен лес, те валят его там, где вы не видите.
Что бы какой-нибудь гей, с аватаркой зеленого гея, из-за каждого больного куста сильно много не кричал.

0  0
29.08.2017 16:47
- гость -

29.08.2017 16:33
- гость -
Это вот сейчас всерьез? Бора не стало меньше? Ню-ню... То есть строят там, волшебным образом не трогая ни одного дерева? И я вам не про карманы. Я про то, что рядом с карманами деревья тоже повырубили. И посадили травку и цветочки. А это замена неравноценная. И так не только на Красноармейском. А чтобы не было "необходимости", нефиг пихать в каждую дыру по новому дому. Опять же на месте насаждений, как правило, а отнюдь не на пустырях. Но, собственно, если для вас все, кто не согласен, геи - вопросов больше нет.

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