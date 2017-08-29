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Строительство современного реабилитационного центра для людей с патологией опорно-двигательного аппарата ведется в реликтовом лесу в Барнауле.

Как сообщили в краевом Минздраве, инвестором проекта строительства Центра медицинской реабилитации ортопедо-травматологического профиля является компания ООО "ПремиумСтрой-Алтай".

Медицинское учреждение возводится в рамках государственно-частного партнерства.

Стационар центра рассчитан на 148 коек. Пациенты здесь смогут пройти восстановительный курс лечения и на раннем, и на позднем послеоперационных этапах.

В региональном Министерстве здравоохранения подчеркивают, что медицинское учреждение оснастят по последнему слову техники. В частности, здесь появятся пневматические тренажеры и оборудование для водолечения.

В данный момент на строительной площадке возведены подземные части двух из трех корпусов, ведутся работы по бетонированию перекрытий подвальной части.

Общая площадь центра составит около 11 тысяч квадратных метров. В алтайском Минздраве учреждение уже называют одним из самых масштабных среди подобных в России.

"Алтайский край был выбран не случайно, здесь созданы благоприятные природные и медицинские условия, в непосредственной близости находится крупнейший в регионе Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Строящийся центр реабилитации размещен в реликтовом лесу. Запуск центра в эксплуатацию запланирован в конце 2018 года", — добавляют в министерстве.