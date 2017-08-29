Борьба с дикорастущей коноплей продолжается в пригороде Барнаула. Так, недавно в поселке Научный Городок на улице Весенней уничтожили 120 квадратных метров этой травы, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Отметим, что подобные рейды проходят регулярно. Причем конопля не скашивается, а вырывается с корнем, чтобы не выросла вновь. После этого коноплю сжигают.

Напомним, что очаги произрастания конопли распространены в местах складирования органических удобрений, на свалках и орошаемых полях. Дикорастущие заросли наркосодержащих растений, как правило, уничтожаются тремя способами: вспашкой, опрыскиванием химикатами и путем скашивания и сжигания.