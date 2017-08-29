Борьба с дикорастущей коноплей продолжается в пригороде Барнаула. Так, недавно в поселке Научный Городок на улице Весенней уничтожили 120 квадратных метров этой травы, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
Отметим, что подобные рейды проходят регулярно. Причем конопля не скашивается, а вырывается с корнем, чтобы не выросла вновь. После этого коноплю сжигают.
Напомним, что очаги произрастания конопли распространены в местах складирования органических удобрений, на свалках и орошаемых полях. Дикорастущие заросли наркосодержащих растений, как правило, уничтожаются тремя способами: вспашкой, опрыскиванием химикатами и путем скашивания и сжигания.
Комментарии
Да эта конопля не содержит наркоты, а вот птичек лишаете корма, садисты безмозглые
29.08.2017 11:31
- гость -
Братишка, любая конопля содержит наркоту в тех или иных количествах. Это ФАКТ!
Варвары...
И лица на фото варварские )) особенно справа.У той все поголовно- наркоманы)По цивилизованным странам ей бы прокатиться.
Фото на память, выше всяких похвал!!!!
Хорошо, что кроме конопли у нас не осталось других проблем!!!
УРА ТОВАРИЩИ!!!!
какие рожы противные ((
учите мат часть ..это растение имеело огромную пользу в сх и производстве
фото огонь.им бы дунуть).Это с такими ханжескими рожами тупые вредительства делаются
С корнем?? Дебилы. На поврежденной почве её ещё больше вырастет. Потому что это СОРНЯК.
"Причем конопля не скашивается, а вырывается с корнем, чтобы не выросла вновь. После этого коноплю сжигают." Бугага...Лучше и б и траву курили да хоть книжки читали,рожи...
Орешки-семена уже нападали с созревшей конопли и чего они там тупицы нарыли взовьется пуще прежнего)
объясните смысл вот таким мероприятий? или они уничтожат по всем полям АК или выборочно? А если на следующий год опять вырастет?
Лица на фото очень точно передают весь идиотизм такой борьбы с наркотиками. И да, конопля - однолетнее растение. Вырывай не вырывай с корнем - это ни на что не влияет, всходить будет семечка.
Да все просто , они и сами прекрасно понимают, что занимаются ерундой!!!
Но ведь нужны показатели. А современные наркоторговца, которые вот такой ерундой торговать никогда не будут,на много умнее и технически оснащение этих отморозков с кострами инквизиции. И поймать их практически невозможно. Те кто торгует героином с рук, на 99% являются так называемыми "агентами" и плотно сотрудничают с сотрудниками на взаимовыгодных условиях.
А ещё знаю 3-х оперативников из РОВД которые несколько лет подряд, после работы садят, окучивают, а потом публично уничтожают. А все по тому, что должна быть галочка и по статье культивация. А найти не получается. А так один и тот же забытый огород на "осипухе" регулярно позволяет получать премии и повышает в целом статистику.