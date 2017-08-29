Фото: vk.com/barneos22

Девушка 1990 года рождения на автомобиле Toyota Corsa врезалась в электроопору на Павловском тракте в Барнауле.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, авария произошла около 09:00 в районе здания №166.

По предварительным данным, водитель не справилась с управлением, допустила выезд на полосу встречного движения, а затем врезалась в препятствие.

Девушку доставили в городскую больницу №1.