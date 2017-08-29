Фото: vk.com/barneos22
Девушка 1990 года рождения на автомобиле Toyota Corsa врезалась в электроопору на Павловском тракте в Барнауле.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, авария произошла около 09:00 в районе здания №166.
По предварительным данным, водитель не справилась с управлением, допустила выезд на полосу встречного движения, а затем врезалась в препятствие.
Девушку доставили в городскую больницу №1.
Комментарии
поди и кредит ещё висит
хорошо она не справилась с управлением
Надо и инструктора автошколы, ее обучающего, так же привлеч проверить на адекватность. Он же ее по сути обучил, не думать и лихо в пол давить педали!
ВИДЕЛ СТРАШНО!она на встречку вылетела и об столб потом об дерево!просто счасливый случай кто ехал и не попал в эту аварию!!реанимацию вызвали увезли девушку она сильно пострадала!пожарные приехали давай машину тушить!!а парниша в шоке стоял перед которым она улетела с трассы а не в него
Может колесо выстрелило? Разве не может такого быть? а скорости и 60 км/ч хватит для такого кульбита (моё мнение).