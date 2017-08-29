Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на нормализацию отношений с Россией, пишет РИА "Новости".
Об этом он заявил во время пресс-конференции.
"Я говорил это громко и ясно, я говорю это годами. Я говорил, что это было бы хорошо, если бы у нас были замечательные отношения с Россией, по крайней мере, хорошие отношения", — сказал Трамп.
Также он подчеркнул, что это является очень важным, и он уверен, что отношения рано или поздно наладятся.
"Это большая страна, это ядерная страна, это страна, с которой нам стоит поладить, и мы в конечном счете поладим … Это было бы хорошо для всех, для мира (состояние без войны – ред.) и для других вещей", — подчеркнул президент США.
Комментарии
А они, хорошие отношения нам нужны?! На кого тогда сваливать все страдания российского населения, провалы во внешней и внутренней политике, нищету и отсутствие медицины в стране и т.д. и т.п....
ничего, 180 дней пройдут доклад предоставят и отношения наладятся)
Уверен что под хорошими отношением он подразумевает, что-то похожее на отношение Ливински к Клинтону.
МИД РФ заявил, что США сами решили сократить численность своей миссии в России. Об этом сообщила официальный представитель Мария Захарова. Внезапно, да? Мы-то думали, что решительная высылка 755 американских дипломатов - это наша великая победа над злобным вашингтонским обкомом, а оказалось, что это они сами решили сократиться. А российская сторона просто предложила. Цитирую слова Захаровой: "Это было не решение, это было предложение американской стороне. И именно американская сторона как раз приняла решение о сокращении своего персонала. Это было абсолютно не российское требование. Мы предложили. Они сделали так, как они сделали"...
1154 Прав !!!
"На кого тогда сваливать все страдания российского населения, провалы во внешней и внутренней политике, нищету и отсутствие медицины в стране и т.д. и т.п..."
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предлагаю проклятые 90-е. Раньше же прокатывало. Ещё лет 10 можно разруху 90-х разгре-бать, пока вовка живой.
29.08.2017 13:38
Массаж мозга
может твой Медведев лучше?
раздает все направо и налево, а Дневальный на народные деньги в Испаниях зажигает....
может сам ты что то для страны сделал великое? запоминающееся?
чот сомневаюсь.
13:53, почему медведев мой? Он то как раз вовкин.
Что великое надо сделать для страны? Приведи пример про себя