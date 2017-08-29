Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на нормализацию отношений с Россией, пишет РИА "Новости".

Об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Я говорил это громко и ясно, я говорю это годами. Я говорил, что это было бы хорошо, если бы у нас были замечательные отношения с Россией, по крайней мере, хорошие отношения", — сказал Трамп.

Также он подчеркнул, что это является очень важным, и он уверен, что отношения рано или поздно наладятся.

"Это большая страна, это ядерная страна, это страна, с которой нам стоит поладить, и мы в конечном счете поладим … Это было бы хорошо для всех, для мира (состояние без войны – ред.) и для других вещей", — подчеркнул президент США.