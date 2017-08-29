Известный тренер и призёр Олимпийских игр в фигурном катании Александр Жулин дал эксклюзивное интервью RT, в котором прокомментировал информацию об уходе из спорта Юлии Липницкой. Тренер предположил, что, возможно, юная фигуристка не справилась со славой, которая обрушилась на нее в таком раннем возрасте.

"Возможно, она не справилась с этим в полной мере. Только представьте, что на вас в 15 лет обрушивается ураган из журналистов и болельщиков. Вы регулярно мелькаете на экранах, у вас просят автографы. Такое испытание тяжело выдержать даже в том возрасте, когда у человека уже накоплено достаточно мудрости. А тут под ударом оказалась маленькая девочка. После такого начинает казаться, что весь мир вращается вокруг тебя. Но никогда нельзя забывать, что ты обычный смертный на этой планете", — сказал Жулин.

Также тренер прокомментировал информацию и об анорексии спортсменки. По его словам, Юля начала поправляться, потому что превращалась из девочки в девушку. Поэтому Липницкая приняла решение резко худеть.

"В последнее время Юля физиологически начала превращаться в девушку, женщину. У неё появился лишний вес. Она потеряла присущую ей лёгкость и крутку. Она ведь исполняла свои прыжки даже не за счёт высоты, а за счёт феноменального вращения. Липницкая специально принялась безумно худеть, из-за чего у неё сводило ноги. Вспомните, как осенью 2016-го во время московского "Кубка Ростелекома" она вынуждена была преждевременно закончить прокат из-за этой проблемы", — отметил Александр Жулин.