Известный тренер и призёр Олимпийских игр в фигурном катании Александр Жулин дал эксклюзивное интервью RT, в котором прокомментировал информацию об уходе из спорта Юлии Липницкой. Тренер предположил, что, возможно, юная фигуристка не справилась со славой, которая обрушилась на нее в таком раннем возрасте.
"Возможно, она не справилась с этим в полной мере. Только представьте, что на вас в 15 лет обрушивается ураган из журналистов и болельщиков. Вы регулярно мелькаете на экранах, у вас просят автографы. Такое испытание тяжело выдержать даже в том возрасте, когда у человека уже накоплено достаточно мудрости. А тут под ударом оказалась маленькая девочка. После такого начинает казаться, что весь мир вращается вокруг тебя. Но никогда нельзя забывать, что ты обычный смертный на этой планете", — сказал Жулин.
Также тренер прокомментировал информацию и об анорексии спортсменки. По его словам, Юля начала поправляться, потому что превращалась из девочки в девушку. Поэтому Липницкая приняла решение резко худеть.
"В последнее время Юля физиологически начала превращаться в девушку, женщину. У неё появился лишний вес. Она потеряла присущую ей лёгкость и крутку. Она ведь исполняла свои прыжки даже не за счёт высоты, а за счёт феноменального вращения. Липницкая специально принялась безумно худеть, из-за чего у неё сводило ноги. Вспомните, как осенью 2016-го во время московского "Кубка Ростелекома" она вынуждена была преждевременно закончить прокат из-за этой проблемы", — отметил Александр Жулин.
Комментарии
Очередная жертва проекта "Сочи"
Взяли девчонку из фигурного катания подающую надежды, накачали фармой.
Сказали: "ты выиграешь, стране нужны медали и престиж",
Теперь ей еще и 16 нет, а уже она задворках - не нужна.
В спорте ей дорога закрыта: она не может показывать такие результаты без медикаментов. Учиться она не училась - в катание с детства вкладывалась, работать не сможет. Тренировать тоже.
Вот слышал в чиновники хотят пристроить ее. И верно две дороги: эскорт или номенклатура, а в целом характер деятельности одинаковый, сидеть и улыбаться.
Вот так пять минут славы калечат жизнь.
жертва она не фармы, а жертва славы. сначала ее незаслуженно перехвалили. а теперь вот перемывают косточки.