Фото: altai-eparhia.ru

Митрополиту Барнаульскому и Алтайскому Сергию 29 августа исполнилось 60 лет, сообщили в пресс-службе епархии.

По случаю юбилея владыки на официальном сайте митрополии размещено поздравление.

"Сердечно поздравляем Вас со знаменательной датой – 60-летием со дня рождения! Возлюбив всей душой Господа нашего Иисуса Христа, во Святой Троице славимого и поклоняемого, Вы посвятили свою жизнь служению Святой Его Церкви и вот уже более 30 лет ревностно возделываете виноградник Христов", — говорится в обращении к митрополиту от священников и прихожан.

Владыке желают здравия, крепости, душевных и телесных сил, помощи Божией и успехов в трудах во славу Святой Церкви!

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий (в миру Сергей Иванович Иванников) родился 29 августа 1957 года в Орловской области. Его крестили в младенческом возрасте. По окончании школы в городе Ливны служил в рядах Советской армии. Затем работал шофером на автопредприятии, трудился в Сергиевском храме города Ливны. В 1979-1982 годах обучался в Московской духовной семинарии, а затем до 1986 года — в Московской духовной академии. По окончании академии был направлен на служение в Эстонскую епархию. С 1 февраля 1987 г. по май 1992 г. служил в Пюхтицком монастыре. В 1992-м назначен настоятелем Воскресенского собора в Нарве, а в 2000 году стал настоятелем Александро-Невского собора в Таллине. В ноябре 2003 года его перевели в Москву, где он стал сотрудником Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. 5 января 2004 года в Успенском соборе города Смоленска пострижен в монашество с именем Сергий. В этом же году Сергия назначили членом Русской духовной миссии в Иерусалиме. В 2006 году стал настоятелем храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца при Посольстве РФ в Праге. В марте 2012 года избран епископом Каменским и Алапаевским. В 2013 году назначен Преосвященным Барнаульским и Алтайским, ректором Барнаульской духовной семинарии. В мае 2015 года Сергий стал главой новообразованной Алтайской митрополии.