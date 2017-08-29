Строительство сразу трех новых школ начнется в Алтайском крае в следующем году, сообщается на официальном сайте администрации региона.

По словам министра образования и науки Алтайского края Александра Жидких, две новые школы начнут строить в Барнауле и еще одну в Егорьевском районе. Правда, в последнем случае это будет пристрой к уже существующей школе. Все эти образовательные учреждения возведут за счет краевого бюджета.

Также глава ведомства рассказал, что в этом году ученики сразу трех школ будут учиться в совершенно новых зданиях, в том числе в городе Барнауле, в селе Юдиха Тюменцевского района и в райцентре Родино, где построено отдельное здание для начальной школы.

Кроме того, в этом году успели провести капитальный ремонт в 31 школе. Также в этом году планируют провести капитальный ремонт в шести школьных спортивных залах.