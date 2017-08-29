Строительство сразу трех новых школ начнется в Алтайском крае в следующем году, сообщается на официальном сайте администрации региона.
По словам министра образования и науки Алтайского края Александра Жидких, две новые школы начнут строить в Барнауле и еще одну в Егорьевском районе. Правда, в последнем случае это будет пристрой к уже существующей школе. Все эти образовательные учреждения возведут за счет краевого бюджета.
Также глава ведомства рассказал, что в этом году ученики сразу трех школ будут учиться в совершенно новых зданиях, в том числе в городе Барнауле, в селе Юдиха Тюменцевского района и в райцентре Родино, где построено отдельное здание для начальной школы.
Кроме того, в этом году успели провести капитальный ремонт в 31 школе. Также в этом году планируют провести капитальный ремонт в шести школьных спортивных залах.
Комментарии
озвучьте адреса строек в Барнео, пожалуйста
Из официальных данных видно, что за время правления Путина и Медведева Россия лишилась 26,3 тыс. школ. То есть каждый год в стране закрывалось 1,65 тысяча школ. Для сравнения: при "упыре" Сталине, до войны, каждый год строилось по 5 тыс. новых школ. Сравните это с "рекордными" 94 школами, которые будут построены в этом году. 5060 против 94.
Число школьников в новом учебном году вырастет на миллион человек. А число первоклассников - на 100 тысяч. Об этом сообщил Медведев в ходе совещания о готовности системы образования к новому учебному году. Осталось понять, как это может быть, чтобы число первоклассников увеличилось на 100 тысяч, а число школьников на миллион. Остальные 900 тысяч пойдут сразу во второй класс? Или в десятый? Или откуда возьмутся? Может быть родятся у старшеклассников прямо за партами? В общем, походу Недимон опять что-то эпохальное отжог.
Зашел однажды в школу, (какую не скажу) педагоги школы сами себя узнают.
Так вот, школьники там все в разношерстных одеяниях, дефилируют по коридорам школы как на подиуме у Юдашкина. Одним словом - бардак, как видимо и в головах.
А школы то случаем не в кварталах 2006а и 2008? Их еще в 2016 году обещали строить.... Обещанного три года ждут? Честное слово, кроме не цензурных выражений других слов нет.....