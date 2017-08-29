Началась грибная пора, и для многих стал актуальным вопрос, что же приготовить из белых, груздей, рыжиков, подберезовиков, сыроежек и маслят. Шампиньоны вообще радуют нас круглый год, поэтому блюда из них всегда актуальны. На Кухне.Amic.ru мы собрали оригинальные рецепты приготовления грибов.
Закуска из грибов в панировке
Что потребуется?
- Шампиньоны — 300 г
- Соевый соус — 1 ст. л.
- Масло оливковое — 1 ст. л.
- Бальзамический уксус — 1 ст. л.
- Чеснок — 3 зубчика
- Розмарин — 1 шт.
- Специи
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Сухари панировочные — 100 г
- Мука пшеничная — 1 ст. л.
Соус:
- Помидор — 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Лук репчатый — 1 шт.
- Масло сливочное — 30 г
- Творог — 100 г
- Зелень
Как готовить?
Смешать грибы с давленым чесноком, бальзамическим уксусом, специями, положить веточку розмарина. В отдельной миске смешать оливковое масло и соевый соус, разогреть в течение 15 секунд в микроволновке и залить этим грибы. Перемешать и оставить мариноваться на 20 минут. После слить маринад. Взбить яйцо с солью и влить в грибы, всыпать муку и перемешать.
Каждый гриб насадить на зубочистку и окунуть в панировочные сухари. Застелить противень пергаментом, выложить грибы и поставить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20-30 минут.
Для соуса: снять с помидоров кожицу, перекрутить в блендере. Лук мелко порубить и поджарить на сливочном масле, добавить давленый чеснок и помидорное пюре, специи, соль и потушить 3 минуты. Затем ввести перекрученный в блендере творог и подержать на сковороде еще 2 минуты. Посыпать зеленью. Подать соус с грибами на стол.
Салат из вешенок
Что потребуется?
- Вешенки — 1-1,2 кг
- Кинза — 100 г
- Чеснок — 5-7 зубчиков
- Соль
- Масло растительное
Как готовить?
Вешенки промыть и отварить в подсоленной воде, после нарезать и обжарить на небольшом количестве растительного масла. Порубить кинзу и чеснок, также обжарить, добавить к грибам, посолить, выключить огонь и подержать на сковороде под закрытой крышкой. Подавать можно и в горячем, и в холодном виде как салат либо дополнение к картошке, рису и прочим гарнирам.
Грибное пюре с яйцами-кокот
Что потребуется?
- Грибы — 250 г
- Яйцо перепелиное — 6 шт.
- Сливки (20%) — 25 мл
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Масло сливочное — 2 ст. л.
- Сыр твердый — 1 ст. л.
- Паприка сладкая — 1 ч. л.
- Соль, перец душистый – по вкусу
Как готовить?
Грибы отварить, а после обжарить в 1 ст. л. сливочного масла. Лук измельчить и обжарить также в 1 ст. л. масла, добавить к нему измельченную морковь и паприку, 2 минуты подержать на огне. Переложить овощи к грибам, посолить, поперчить. Переложить в блендер, залить сливками и измельчить. Выложить пюре в смазанные маслом кокотницы. Сверху аккуратно разбить яйца. Посыпать сыром и убрать в разогретую до 200 градусов духовку. Запекать 15-20 минут.
Солянка грибная
Что потребуется?
- Капуста белокочанная — 1-1,5 кг
- Грибы — 500 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Масло растительное
- Огурцы маринованные — 2-3 шт.
- Специи, соль и перец по вкусу
- Сахар — 1-2 ч. л.
- Сок лимонный
- Помидор — 1 шт.
- Масло сливочное — 25 г
- Сухари панировочные — 2 ст. л.
Как готовить?
Капусту нашинковать и обжарить на растительном масле 15-20 минут, в конце жарки добавить сахар, лимонный сок, нарезанные кружочками огурцы, мелко порубленный помидор, соль и перец по вкусу. Отварить грибы, а затем обжарить их на растительном масле вместе с луком, посолить и поперчить, держать на сковороде 15 минут.
Духовку разогреть до 200 градусов. Все продукты выложить в форму для запекания слоями: капуста, грибы, капуста, сверху положить несколько кусочков сливочного масла и посыпать сухарями. Запекать в течение 20-25 минут.
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Двое с сошкой - семеро с ложкой!