Конкурс эссе "Финансовый гений" объявило отделение по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ. К участию приглашают жителей края. Организаторы конкурса предлагают участникам рассказать о ситуациях, когда грамотное финансовое планирование помогло решить определенную жизненную задачу.

Например, экономия помогла воплотить в жизнь заветную мечту или выгодные инвестиции обеспечили получение большой прибыли. А может, финансовая грамотность помогла не стать жертвой мошенников. Эти и другие истории присылайте на почту 01media@cbr.ru

Объем эссе и выбор сюжетов не ограничен, единственное условие – эссе должно рассказывать историю удачного обращения с личными финансами. Конкурс продлится до 9 октября 2017 года.

Авторы наиболее интересных и познавательных историй получат призы и дипломы на дне открытых дверей в Отделении Барнаул Банка России 14 октября 2017 года. Участник может представить на конкурс только одну уникальную работу. В приложении к эссе необходимо указать ФИО и свой телефон.