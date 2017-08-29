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День отца могут официально учредить в России — вопрос о введении праздника в данный момент обсуждается в администрации президента, сообщают "Известия" со ссылкой на свои источники.

Само предложение о появлении этого праздника является не новым. Еще в 2014 году с предложением учредить День отца выступал депутат Госдумы Александр Сидякин.

Говоря о том, что вскоре инициатива может обрести вполне реальное воплощение, Александр Сидякин отметил: "Сейчас все на усмотрение президента, это его прерогатива, и если он сочтет нужным, то утвердит. Я считаю, что это полезная дата, подобный акцент позволит обществу не забывать о том, что в воспитании детей отцы играют не менее важную роль, чем матери".

Источник издания, в свою очередь, указал на то, что если глава государства одобрит инициативу, то День отца могут начать праздновать в России уже в этом году.

Что касается даты празднования Дня отца, то в качестве таковой предлагается третье воскресенье октября.