Фото: anri.org.ru

Временный запрет на прием новых руководителей ввели в "Почте России", сообщает RNS, ссылаясь на приказ главы государственной компании Николая Подгузова.

В самой организации изданию уточнили, что данное решение принято в связи с анализом действующей структуры аппаратов управления госкомпании.

В "Почте России" намерены оптимизировать функции для повышения зарплат основному производственному персоналу — почтальонам, операторам, водителям, сортировщикам.

Прием новых сотрудников на посты административно-управленческого аппарата приостановлен с 24 августа.

Напомним, Николай Подгузов получил должность руководителя "Почты России" в июле этого года, после того как правительство не продлило трудовой контракт Дмитрия Страшнова.

Генпрокуратура установила, что Страшнов по итогам работы за 2014 год получил завышенную премию в размере 95,4 миллиона рублей.