Фото: anri.org.ru
Временный запрет на прием новых руководителей ввели в "Почте России", сообщает RNS, ссылаясь на приказ главы государственной компании Николая Подгузова.
В самой организации изданию уточнили, что данное решение принято в связи с анализом действующей структуры аппаратов управления госкомпании.
В "Почте России" намерены оптимизировать функции для повышения зарплат основному производственному персоналу — почтальонам, операторам, водителям, сортировщикам.
Прием новых сотрудников на посты административно-управленческого аппарата приостановлен с 24 августа.
Напомним, Николай Подгузов получил должность руководителя "Почты России" в июле этого года, после того как правительство не продлило трудовой контракт Дмитрия Страшнова.
Генпрокуратура установила, что Страшнов по итогам работы за 2014 год получил завышенную премию в размере 95,4 миллиона рублей.
Комментарии
О Подгузов теперь.
Где мои посылки?!!!
Где бинокль, где штаны, где часы?
Верните посылки!!!
656067 - отделение не работает. Я потерял бумаги из суда, прокуратуры и пенсионного фонда, потерял несколько посылок.
Дооптимизировались. Спасибо.
Ни одно, наверное, государственное ведомство не возглавляет специалист. Одни "эффективные менеджеры", они же "оптимизаторы". Вместо того, чтобы решительно поднять оплату труда и набрать толковых начальников-организаторов и исполнительных работников (а те, кто и сейчас такие, дать возможность трудиться без многобумажной бюрократии), снова будут делить "тришкин кафтан", в результате чего окончательно загубят дело.
В 49 почтовом - капец очередищи. Вместо четырех операторов - два. И один из низ заявление на увольнение написал. Закроют, наверное.