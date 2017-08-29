Президент России Владимир Путин 1 сентября планирует провести открытый урок для учеников одной из школ Ярославля. Об этом пишет газета "Коммерсант", ссылаясь на свой источник.

Собеседник агентства рассказал, что трансляция этого урока будет осуществляться и в других субъектах России. Есть информация, что на уроке глава российского государства затронет тему будущего страны.

Путина ждут в Ярославле, однако график мероприятий президента традиционно не разглашается.

Отметим, что президент каждый год 1 сентября посещает российские школы. В 2016 году 1 сентября он общался с учащимися во Владивостоке, в 2015 году приезжал в созданный по его инициативе образовательный центр "Сириус" в Сочи.