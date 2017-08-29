Президент России Владимир Путин 1 сентября планирует провести открытый урок для учеников одной из школ Ярославля. Об этом пишет газета "Коммерсант", ссылаясь на свой источник.
Собеседник агентства рассказал, что трансляция этого урока будет осуществляться и в других субъектах России. Есть информация, что на уроке глава российского государства затронет тему будущего страны.
Путина ждут в Ярославле, однако график мероприятий президента традиционно не разглашается.
Отметим, что президент каждый год 1 сентября посещает российские школы. В 2016 году 1 сентября он общался с учащимися во Владивостоке, в 2015 году приезжал в созданный по его инициативе образовательный центр "Сириус" в Сочи.
Комментарии
Темы урока:
- Коррупция – основа государственности
- Митинги – зло
- Как сидеть дома и учить матчасть
- Медведев вам Димон
А правда, что в России 2700 школ не оборудованы теплыми туалетами? В какой из них быдет этот открытый урок?
Лишь бы о Шуберте им не лепил горбатого - дети ведь еще!!
Ярославское ФСБ в шоке!
Где им за такое короткое время набрать целый класс малорослых лейтенантов?
Наверняка, придётся какой-нибудь цирк лиллипутов разорять.
И в какую же сумму обойдется этот урок ?
Перелет спец бортов, вся охрана, тотальная проверка Ярославля, перекрытие улиц, зачистка посторонних на полгорода, .....
А главное ради чего?
Так он еще и педагог?! Талантливый, человечище: и видный государственный деятель, и шпиен, пардон, разведчик, и спортсмен, и летчик, и аквалангист, и зоолог-орнитолог и кто знает кто еще. Плюс к этому патриот и верный друг! Повезло россиянам с лидером, ничего не скажешь. Прям подарок с небес свалился за тысячу лет прозябания и убожества.
Главное детишкам побриться и скорчить гримасы, чтобы в них не узнали "рыбаков" или дежурных "прихожан".
Тема открытого урока будет частично связана с грядущим единым днём голосования и стартом президентской кампании. Путин, как и другие известные персоны, которые проведут занятия 1 сентября, может поднять тему «Россия, устремлённая в будущее».