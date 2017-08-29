В Барнауле 12 сентября в Rock Pab (Союза Республик, 44а) состоится выступление местной команды "Календула", участие в котором примет Дмитрий Забриски из группы Sonora. Как рассказывают организаторы, зрителей ждут электроакустический концерт и репертуар собственного сочинения.

Стоит отметить, что среди музыкантов "Календулы" есть и артисты драмы — Вячеслав Сысоев и театра кукол "Сказка" — Александр Сизиков, также в команду входят Денис Кислицин и Анастасия Тихонова. Ребята играют в жанрах hard rock, trip-hop, punk, raggi. Концерт начнется в 21:00.

Все подробности в группе мероприятия.