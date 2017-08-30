31 октября в Барнауле выступит народный артист России Олег Митяев с новой программой "Почему мы так долго не видимся?". Концерт пройдет в театре музыкальной комедии.

На концерте артист исполнит новые, ранее не изданные песни и старые хиты, ставшие своеобразными гимнами различных фестивалей. Среди них: "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались", "С добрым утром, любимая", "Крепитесь люди, скоро лето", "Соседка", "Небесный калькулятор" и многие другие. Аккомпанировать Олегу Митяеву на протяжении всего концерта будут талантливые музыканты – Леонид Марголин и Родион Марченко.