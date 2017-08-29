Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

"Барнаульский Арбат", который создают в историческом центре краевой столицы, уже почти обрел законченный вид — в настоящее время здесь установили красивые фонари и завершают укладывать брусчатку.

Фотокорреспондент портала Amic.ru прошел по пешеходной зоне, которая украсит собой туристический кластер "Барнаул — горнозаводской город" и станет связующим звеном между мостами через Барнаулку на проспектах Ленина и Социалистический.

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Ранее в городской администрации отмечали, что обустройство "барнаульского Арбата" предполагается завершить к 1 сентября.