Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
"Барнаульский Арбат", который создают в историческом центре краевой столицы, уже почти обрел законченный вид — в настоящее время здесь установили красивые фонари и завершают укладывать брусчатку.
Фотокорреспондент портала Amic.ru прошел по пешеходной зоне, которая украсит собой туристический кластер "Барнаул — горнозаводской город" и станет связующим звеном между мостами через Барнаулку на проспектах Ленина и Социалистический.
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Ранее в городской администрации отмечали, что обустройство "барнаульского Арбата" предполагается завершить к 1 сентября.
Комментарии
Барбат
Дендрофобия 80 уровня. Чего аллейку-то не сделали небольшую?
Может конечно заставят торговыми палатками. но пока вид унылый
Если празднечные мероприятия планируют там регулярно проводить, все со временем обустроится, народ полюбит это место.
Деревья отравляют воздух кислородом
И ни одного дерева . -Гуляйте , люди дорогие , по солнцепёку и духоте , жарьтесь на сковородке , сами власть такую выбрали .
квадратные прорези разве не для деревьев? клумбы чтоли?
голосуем за деревья
А куда там идти? За обоями?
На днях прошёлся там, очень красиво и качественно брусчатка уложена. На месте развалившегося хлебного магазина хорошо бы открыли пекарню и мини кафе где можно поесть пироженное, попить чай. Старый город преображается на глазах, молодцы администрация и строители!!!!
Ничего вы не понимаете. Просторы, устланные плиткой, это же так здорово. Можно пойти налево или направо, вперёд или назад, с одного моста на другой, красота то какая! Лепота!
Да, в жаркий летний день само то там гулять будет
Если есть деревья, то через камеры всё не просматривается, и будет дополнительная нагрузка на полицию, а так врубил три камеры две по бокам, одна по середине и всё. И не надо нарядов, а это деньги. А если вдруг вы бастовать начнёте, так из-за деревьев не видно будет с вертолётов на кого побросать чего, чтобы расходились.
29.08.2017 14:03
гость
а вы в москве на арбате были? много там деревьев? что вас заклинило на этих деревьях?
Такой Арбат, закатаный в тротуарную плитку,в любом городе есть, это будет место для барнаульских кавказцев на приорах. А вот чтобы сесть в городе на трамвай и через десять минут в настоящем бору, такое крайне редко где. Мои гости из других городов всегда этому удивлялись и завидовали. А теперь бора почти нет. Зато есть ширпотребовский "арбат".
А куда мой комментарий делся? Я спрашиваю еще раз: почему не сфотографировали вторую сторону "Арбата" со старыми развалюхами-киосками, непонятно из чего сделанных?!
Кто же плитку на грунт кладет, явное нарушение технологии. Только на бетон исключительно на БЕТОН
Ну если это реально "законченный" вид!!???
В чем прикол то???
300 м плитки и .....?????
И все