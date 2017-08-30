На сцене театра драмы свою новую программу "Промежутки любви" барнаульцам представит вдова знаменитого российского музыканта Ирина Круг. Концерт состоится 3 ноября в 19:00.
Напомним, что Ирина Круг — многократная обладательница премии "Шансон года", популярная исполнительница, певица со своим стилем и особенным репертуаром. Некоторые музыкальные критики сравнивают ее с Любовью Успенской, Лолитой и Ириной Аллегровой. За ее плечами также 6 дуэтных альбомов, записанных совместно со звездами шансона – Михаилом Кругом, Виктором Королевым и Алексеем Брянцевым.
В последние годы Ирина Круг с успехом гастролирует по России, ее одинаково тепло принимают на Дальнем Востоке, в Сибири, городах Урала, на юге страны и в столице.
Комментарии
ни о чем
и ведь на неё весь "Светский Барнаул" пойдет смотреть! интересно, будут ли чиновники?
ну еще на Аллегрову замахнулись !как можно сравнивать ????реально ни о чем
Давно уже снова замужем...а все как вдова круга себя позиционирует....да еще и паразитирует на его псевдониме...
Промежутки любви....
Оба! Оба! Срослась звезда и опа!
Этого не может быть - промежуток должен быть!!!
бывшая уральская официантка выскочила заму за Круга, овдовела, вышла повторно замуж, но при этом продолжает паразитировать на фамилии покойного мужа. Как-то это не по-христиански