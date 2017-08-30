На сцене театра драмы свою новую программу "Промежутки любви" барнаульцам представит вдова знаменитого российского музыканта Ирина Круг. Концерт состоится 3 ноября в 19:00.

Напомним, что Ирина Круг — многократная обладательница премии "Шансон года", популярная исполнительница, певица со своим стилем и особенным репертуаром. Некоторые музыкальные критики сравнивают ее с Любовью Успенской, Лолитой и Ириной Аллегровой. За ее плечами также 6 дуэтных альбомов, записанных совместно со звездами шансона – Михаилом Кругом, Виктором Королевым и Алексеем Брянцевым.

В последние годы Ирина Круг с успехом гастролирует по России, ее одинаково тепло принимают на Дальнем Востоке, в Сибири, городах Урала, на юге страны и в столице.