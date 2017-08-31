После успеха первой программы "Все начинается с любви" Максим Аверин представит своим зрителям новый спектакль "Всё начинается с любви. Продолжение…". Это не концерт, не творческая встреча, это именно моноспектакль, полноценное театральное действо, продуманная и искусно сложенная мозаика из музыки, поэзии, прозы, сопровождающаяся мастерской световой и звуковой партитурой. Показ состоится в театре драмы 7 ноября.
"Это спектакль, в котором актер остается один на один с публикой и открывает свою душу в этом диалоге. В программе моноспектакля "Всё начинается с любви. Продолжение…" — стихи и проза Д. Самойлова, А. Вертинского, Б. Пастернака, В. Маяковского, Р. Рождественского и В. Высоцкого, отрывки из спектаклей, песни советских и российских композиторов, видеоряд из кинофильмов, живое общение с залом", — комментируют в концертно-театральном агентстве "Лига-Арт".
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