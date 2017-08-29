Российские исследователи провели опрос и выяснили, работники каких отраслей наиболее подвержены стрессу, сообщает job.ru.

Отметим, что исследование было проведено среди 11,5 тыс. россиян. Итак, чаще остальных стресс на работе испытывают сотрудники страховых компаний (36%). На втором месте расположились консультанты (31%), а третье место досталось закупщикам (27%).

Также в рейтинг стрессовых профессий вошли HR (26%), туризм (25%), медицина (24%), маркетинг (24%), государственная служба (23%), бухгалтерия и административный персонал (22%).