Российские исследователи провели опрос и выяснили, работники каких отраслей наиболее подвержены стрессу, сообщает job.ru.
Отметим, что исследование было проведено среди 11,5 тыс. россиян. Итак, чаще остальных стресс на работе испытывают сотрудники страховых компаний (36%). На втором месте расположились консультанты (31%), а третье место досталось закупщикам (27%).
Также в рейтинг стрессовых профессий вошли HR (26%), туризм (25%), медицина (24%), маркетинг (24%), государственная служба (23%), бухгалтерия и административный персонал (22%).
Комментарии
Судя по опросу у учителей вообще никакого стресса. Самая спокойная работа
а как же летчики-испытатели, полицейские, военнослужащие и шахтеры?
Да, вас умоляю, строховщики...конечно в каждой сделке обман, вот и стресс...
Тоже потрясена. Учителя за один день можно с ума сойти. От детей..., а еще родители могут так довести....