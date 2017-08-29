Школа в селе Андроново Тюменцевского района не сможет принять учеников 1 сентября 2017 года.

Дело в том, что учебное заведение было закрыто из-за протекающей крыши. Изначально муниципальные власти говорили, что надеются завершить ремонтные работы к началу учебного года. Однако эти сроки сместились на два месяца.

Первую четверть ученики из села Андроново будут учиться в соседних школах. Всего в селе 33 ученика. Из них 15 будут подвозить в школу в село Грязново. Еще 18 ребятам придется два месяца посещать Ключевскую школу.

Администрация района изыскала средства в размере 1 млн 139 тыс. рублей на ремонт школы в Андроново. Сейчас заявка находится на согласовании, но уже к 1 ноября ремонт школы должен завершиться силами муниципалитета.

"Надо понимать, что школа не всегда состоит из одного здания. И не всегда эти здания расположены в одном муниципалитете. Что касается школы в селе Андроново, то проблему мы эту знаем", — прокомментировал ситуацию министр образования и науки региона Александр Жидких.

Также в Алтайском крае есть школы, которые находятся в стадии ремонта.

"Все дети приступят к обучению 1 сентября. В школе Советского района (село Платово) идет ремонт спортивного зала. Напрямую учебный процесс работы пока не затрагивают. Дети могут ходить в школу, а физкультурой заниматься на улице. Сейчас в крае продолжается ремонт ещё нескольких школ, в том числе и пострадавших летом от урагана. Но эти заведения примут учеников с первого дня нового учебного года", — добавил Жидких.

Отметим, что всего на подготовку школ Алтайского края к новому учебному году было выделено 2 миллиарда 100 миллионов рублей из всех видов бюджета.