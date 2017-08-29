Фото: likesmenow.ru
Актер и шоумен Никита Джигурда на своей странице в Instagram обрушился с критикой в адрес Андрея Малахова, обвиняя его во лжи.
"Малахов давно продал свою совесть и отдал душу на заклание тем силам зла", — заявляет Джигурда, подчеркивая, что за телевизионным образом ведущего кроется тотальный обман.
В этом контексте, как сообщает "Русская планета", актер намерен избавить мир от "малаховщины".
Также в негативном контексте Джигурда вспомнил еще одного ведущего в лице Бориса Корчевникова, с которым у Джигурды однажды едва не произошла драка в прямом эфире.
Впрочем, по словам актера, Корчевников "проявлял свою душевность и хотя бы извинялся перед нами за беспредел, который ему диктовали устраивать редакторы и продюсеры программы".
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В тот же день хабаровский таксопарк «Максим» прекратил сотрудничество с таксистом по рекомендации Дальневосточной ассоциации перевозчиков такси.
Ничего в этом хорошего нет. Чего умного делать не можем, а дурное дело, оно заразительно, как и сам начальный пример идиотов. В этом насилии, наша вся культура и культивируется повсеместно. Огромная наша беда.