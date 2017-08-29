Доля российских туристов в Турции в этом году составила 39%, на курортах Антальи отдохнули 2,35 млн наших соотечественников. Всего этим летом Турцию посетило более 6 млн туристов. Об этом сообщается на официальном сайте АТОР.
В ведомстве подчеркивают, что в прошлом году по состоянию на 14 августа в аэропорту Антальи было зафиксировано 3,383 млн туристов. Другими словами, по сравнению с аналогичной датой прошлого года зарубежный турпоток фактически удвоился. И произошло это из-за увеличения количества российских туристов.
Турецкая сторона заявляет, что очень рада такому числу туристов после "трудного 2016 года", тем более что в этом году по-прежнему наблюдается отток туристов из стран Западной и Северной Европы.
Между тем число отдыхающих в Турции уверенно приближается к показателям 2014 года. Ежедневно в Анталью прибывает порядка 60 тысяч иностранных туристов. Но 12 августа был установлен абсолютный рекорд: зафиксировано прибытие 70,45 тыс. туристов.
Комментарии
Да пусть россия вся сгниет, везите деньги туркам
Лучше Туркам деньги отвезти, чем выбросить их на курортах Краснодарского края. Тем более это и дешевле в разы, а впечатления несоизмеримы.
да *уль там делать, я лучше на Яровое!
Спасибо российскому правительству за развитие турецкого туристического сектора,
вот всегда о своем народе пекутся
29.08.2017 17:13
- гость -
да *уль там делать, я лучше на Яровое!
Вот ты жгёёёшь!!! Красава!
Да причём тут правительство опять!!??
Они как-раз шанс дали не хилый нашему бизнесу. Никогда столько народу со времён СССР в краснодарском крае не было. Но когда в кафе покушать 700 р , а пе
Переночевать в хлеву = 2000 р.
Развлечения вообще для очень обеспеченных только. А из доступного только галька.
В горном дороже отдохнуть стоит.
Если палатку в учёт не брать. Хотя в Турции с палаткой вообще малина)))
Так-что разумные люди , делают разумный выбор.
Найдёте в округе 3000км отель 4* на девять дней за 14000руб (все включено). Пусть вообще без водоемов по близости возьму свои слова обратно и извинюсь публично
А как же нож в спину? А нефть от егил? А бизнес сына Эндрогана?
29.08.2017 17:48
- гость -
А как же нож в спину? А нефть от егил? А бизнес сына Эндрогана?
какой злопамятный , пшек наверно