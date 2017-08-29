Доля российских туристов в Турции в этом году составила 39%, на курортах Антальи отдохнули 2,35 млн наших соотечественников. Всего этим летом Турцию посетило более 6 млн туристов. Об этом сообщается на официальном сайте АТОР.

В ведомстве подчеркивают, что в прошлом году по состоянию на 14 августа в аэропорту Антальи было зафиксировано 3,383 млн туристов. Другими словами, по сравнению с аналогичной датой прошлого года зарубежный турпоток фактически удвоился. И произошло это из-за увеличения количества российских туристов.

Турецкая сторона заявляет, что очень рада такому числу туристов после "трудного 2016 года", тем более что в этом году по-прежнему наблюдается отток туристов из стран Западной и Северной Европы.

Между тем число отдыхающих в Турции уверенно приближается к показателям 2014 года. Ежедневно в Анталью прибывает порядка 60 тысяч иностранных туристов. Но 12 августа был установлен абсолютный рекорд: зафиксировано прибытие 70,45 тыс. туристов.