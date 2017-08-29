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Водитель мотоцикла "Урал" погиб в Усть-Пристанском районе Алтайского края в результате ДТП, сообщили в ГУ МВД по региону.

Трагедия произошла в шести километрах от поселка Отдаленный. По предварительным данным, водитель 1957 года рождения, управляя мотоциклом без государственных регистрационных знаков, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Мужчина скончался на месте происшествия. Также травмы получил его пассажир, мужчина 1972 года рождения. Госпитализация ему не понадобилась.

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии.