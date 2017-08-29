Скрытые патрули на дорогах Алтайского края помогают контролировать поведение хамов, а также бороться с нарушением ПДД, пишет газета "Алтайская правда" со ссылкой на пресс-службу краевой автоинспекции.
Отметим, что подобная форма контроля на алтайских дорогах работает с 2015 года. Скрытый контроль — это когда сотрудники ДПС несут службу на гражданском автомобиле, т.е. без специальной цветографической окраски, и фиксируют допущенные водителями нарушения.
Сотрудникам ГИБДД с помощью таких тактик удается чаще выявлять и наказывать на дороге автохамов и агрессоров. Речь идет о езде по обочинам и тротуарам, подрезании и иных опасных маневрах.
Комментарии
Очень улыбнуло ! Статистику с студию ...
Выявлять и наказывать храмов и агрессоров !!!!
Неужели они такие скрытные, что о их существовании, стало известно мне, только от АМИКа! До сих пор, встречался на дорогах, только с хамами и торопыгами. Но скрытых патрулей - робингудов, так и не увидел. Это не августовская такая вот шутка?:pilot