Скрытые патрули на дорогах Алтайского края помогают контролировать поведение хамов, а также бороться с нарушением ПДД, пишет газета "Алтайская правда" со ссылкой на пресс-службу краевой автоинспекции.

Отметим, что подобная форма контроля на алтайских дорогах работает с 2015 года. Скрытый контроль — это когда сотрудники ДПС несут службу на гражданском автомобиле, т.е. без специальной цветографической окраски, и фиксируют допущенные водителями нарушения.

Сотрудникам ГИБДД с помощью таких тактик удается чаще выявлять и наказывать на дороге автохамов и агрессоров. Речь идет о езде по обочинам и тротуарам, подрезании и иных опасных маневрах.