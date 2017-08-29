Фото: пресс-служба Кремля

Ночное совещание с главой МЧС Владимиром Пучковым, а также губернаторами Волгоградской и Ростовской областей Андреем Бочаровым и Василием Голубевым провел в Анапе президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Как отмечает издание, главной темой разговора стали масштабные пожары в указанных регионах. "Пожары затронули большое количество населения, это очень серьезное дело... Есть и пострадавшие, и погибшие, к сожалению", — констатировал глава государства.

Также президент отметил, что в контексте происходящего "приходится изучать и версию специальных поджогов".

Путин подчеркнул, что необходимо избежать волокиты при восстановлении гражданами сгоревших документов.

"Это все нужно держать на контроле, чтобы не относились к людям поверхностно и бессердечно. Наоборот, нужно проявить максимальное внимание", — распорядился президент.

Владимир Пучков, в свою очередь, проинформировал президента о том, что оценочные группы в Волгоградской и Ростовской областях завершили свою работу по уточнению понесенного ущерба из-за пожаров.

В ближайшее время будет решен вопрос о выдаче материальной помощи пострадавшим и выплате компенсаций.