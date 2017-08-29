Вторая волна активности клещей рода Dermacentor зафиксирована в Алтайском крае с середины августа, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Как уточняют в ведомстве, речь идет о клещах, которые переносят возбудителей сибирского клещевого тифа. Высокая активность клещей этого рода ожидается до конца сентября. Одиночные активные клещи возможны и в октябре при теплой и сухой осени.

В этом году активность клещей началась 26 марта. За сезон в поликлиники края обратились 10 тысяч 884 человека с жалобами на присасывание этих насекомых. Им ввели иммуноглобулин, установили медицинское наблюдение. При обследовании снятых с людей клещей в 4,2% случаев выявили наличие вируса клещевого энцефалита.

Высока вероятность пострадать от укуса клещей при посещении окрестностей сельских населенных пунктов, лесополос, опушек леса, пастбищ, березовых колков.