Журнал Forbes Woman во вторник, 29 августа, опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Всего в этот список вошли 25 представительниц прекрасного пола.

Итак, первое место, как и прежде, занимает президент компании Inteco Management Елена Батурина. Правда, в этом году ее состояние уменьшилось на 100 миллионов долларов, тем не менее первое место она никому не отдала. Сейчас состояние жены бывшего мэра Москвы оценивается в 1 миллиард долларов.

На втором месте расположилась частный инвестор Елена Рыболовлева. Ее состояние оценено в 600 миллионов рублей. Третью строчку этого рейтинга занимает председатель совета директоров ЗАО "Группа компаний С7" Наталия Филева. Ее состояние равно также 600 миллионам долларов. Причем в этом году оно увеличилось на 410 миллионов долларов, соответственно, и Филева в этом году поднялась в рейтинге сразу на семь ступеней.

На четвертом месте член совета директоров компании "Прогресс капитал" Ольга Белявцева. Ее состояние оценивается в 450 миллионов долларов.

Замыкает пятерку лидеров генеральный директор интернет-магазинов Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние равно 420 миллионам долларов.