Программу "Сегодня вечером" на Первом канале вместо Андрея Малахова будут вести сразу двое ведущих – Максим Галкин и Юлия Меньшова, пишет издание Super, ссылаясь на свой источник.

Как сообщается, эта программа будет выходить в новом формате. Как правило, программа посвящена какому-то знаменитому персонажу в связи с юбилеем или другим событием. Последний раз — 26 августа — эфир был посвящен Владимиру Кузьмину и его женщинам.

Максим Галкин и Юлия Меньшова еще никак не прокомментировали эту информацию.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в четверг, 17 августа, на своей странице в Instagram Меньшова рассказала, что ее программа "Наедине со всеми" больше не будет выходить. По словам Меньшовой, это ее решение. При этом ведущая подчеркнула, что не уходит с Первого канала, а рассматривает другие проекты.

Ранее сообщалось, что Первый канал покинул популярный телеведущий Андрей Малахов. Также на канале больше не работает Александр Олешко.