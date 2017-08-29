Фото: gorno-altaisk.info

Признаки насильственной смерти на теле 27-летнего туриста из Литвы Каролиса Керге, погибшего в Горном Алтае, отсутствуют, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.

"В ходе проведения судебно-медицинского исследования установить причину смерти не представилось возможным по причине гнилостных изменений. При этом эксперты пришли к однозначному выводу об отсутствии на теле признаков насильственной смерти", — констатируют в ведомстве.

Ранее, напомним, в СКР порталу Amic.ru сообщили, что причина смерти иностранца не была установлена.

Напомним, тело мужчины было обнаружено 26 августа в реке близ села Инегень в Онгудайском районе. Труп нашли местные жители.

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Известно, что мужчина путешествовал автостопом. В Горный Алтай он прибыл из Монголии. На связь с родственниками в последний раз гражданин Литвы выходил 5 августа. Позже его рюкзак с вещами и документами был обнаружен возле села Малый Яломан.

Доследственная проверка по данному факту продолжается.