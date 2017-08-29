Фото: gorno-altaisk.info
Признаки насильственной смерти на теле 27-летнего туриста из Литвы Каролиса Керге, погибшего в Горном Алтае, отсутствуют, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.
"В ходе проведения судебно-медицинского исследования установить причину смерти не представилось возможным по причине гнилостных изменений. При этом эксперты пришли к однозначному выводу об отсутствии на теле признаков насильственной смерти", — констатируют в ведомстве.
Ранее, напомним, в СКР порталу Amic.ru сообщили, что причина смерти иностранца не была установлена.
Напомним, тело мужчины было обнаружено 26 августа в реке близ села Инегень в Онгудайском районе. Труп нашли местные жители.
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Известно, что мужчина путешествовал автостопом. В Горный Алтай он прибыл из Монголии. На связь с родственниками в последний раз гражданин Литвы выходил 5 августа. Позже его рюкзак с вещами и документами был обнаружен возле села Малый Яломан.
Доследственная проверка по данному факту продолжается.
Комментарии
вот отдахнул
Приятный, интеллигентный, доброжелательный человек. Таким тут не место.Такие здесь долго не живут.
29.08.2017 16:18
- гость -
Это ты как все об нем узнал?
Может хватит этого д...ма про погибшего человека? ЧТО ОН ТЕБЕ, и подобным плохого сделал??!
Судя по сводкам, уже не один турист тут насильственно канул в небытие. В дикой Монголии однако выжил, а вот славный Алтай оказался и для него пристанищем.
Судя по сводкам, уже не один турист тут насильственно канул в небытие. В дикой Монголии однако выжил, а вот славный Алтай оказался и для него пристанищем.
29.08.2017 16:31
Элвис
Может хватит этого д...ма про погибшего человека? ЧТО ОН ТЕБЕ, и подобным плохого сделал??!
Всегда на Barnaul22 и здесь появляются те, кто начинают "гасить" обсуждение" о происшествии.
29.08.2017 16:32
- гость -
Поделитесь сводками?
Не велика утрата. Главное что бы русские не пропадали.
29.08.2017 16:37
- гость -
Не велика утрата. Главное что бы русские не пропадали.
Ага, а ещё чечены и даги
29.08.2017 16:39
- гость -
вы правильно прочитали РУССКИЕ
29.08.2017 16:32
- гость -
Не могу вспомнить еще одного иностранного туриста, который канул бы в небытие. Как правило пьянка, гулянка. Криминал там больше между собой.
"Всегда на Barnaul22 и здесь появляются те, кто начинают "гасить" обсуждение" о происшествии."
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Какое же это обсуждение (не считая вменяемых сообщений по теме) а-ля: "одним фаш...том меньше" "янки гоу хоум" и т.п.?
Гость от 29.08.2017 16:35, вы так ерничаете. Специально для вас не намерен этого делать. Об этих печальных событиях, хорошо известно АМИКу. Ибо читал, и уже не одну информацию о гибели туристов на Алтае.
Гость от 29.08.2017 16:35, вы так ерничаете. Специально для вас не намерен этого делать. Об этих печальных событиях, хорошо известно АМИКу. Ибо читал, и уже не одну информацию о гибели туристов на Алтае.
29.08.2017 16:32
- гость -
Судя по сводкам, уже не один турист тут насильственно канул в небытие. В дикой Монголии однако выжил, а вот славный Алтай оказался и для него пристанищем.
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сочинения учишься писать, школьник?