Вторник, 29 Август, 16:49

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Где, по-вашему, барнаульцам предлагают самую вкусную шаурму?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,55
€ 69,85
Brent
$ 51,5
25°
Обь
162см -18

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Вырубка деревьев в БарнаулеДень знаний-2017 День города-2017
Новости

Преступление и наказание: таксиста в Хабаровске заставили умыться зеленкой

, ИА "Амител"
Неизвестный за кадром говорит, что таксист повел себя как зверь

Фото: кадр из видео

Неизвестные заставили умыться зеленкой хабаровского таксиста, который ранее таким же способом наказал своих пассажиров, не нашедших денег для оплаты проезда. Видео опубликовано в Инстаграм "ДПС-контроль".

"Кто-то нашел и наказал таксиста, который устроил самосуд в Хабаровске", — говорится в описании к сообщению. 

На кадрах водитель такси мажет лицо и шею зеленкой. Неизвестный говорит ему, что тот повел себя как зверь, заставив умыться раствором двух девушек и юношу.

Ранее сообщалось, что водителя уволили из службы заказа такси "Максим" в Хабаровске. Представители компании указали, что в конфликте не правы обе стороны — как водитель, так и пассажиры, которые после поездки сообщили, что у них нет двух тысяч рублей для оплаты длительной поездки.

Видео, на котором заснято, как таксист заставляет пассажиров умываться зеленкой, также заинтересовало хабаровскую полицию — по данному факту проводится проверка. 

Материалы по теме

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

29.08.2017 16:44
- гость -

эстафета, как с холодной водой в ведре)

0  0
29.08.2017 16:46
346

Да пофигу, может он сам это подстроил. На нары его на пятёрик, волкА.
А если бы девки зрение потеряли?

0  0
29.08.2017 16:48
- гость -

А то что эти "пассажиры" украли у таксиста 2000 рублей. Это как? Надо было созвать товарищей, да поотбивать им все внутренности. А не выкладывать все в сеть.
"Пассажиры" хоть за дело умылись. А таксист просто потому что слабее...

0  0
29.08.2017 16:48
- гость -

На нары надо тех сажать, кто указал этому быдлу, такой вот дурной пример.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
16:41
Преступление и наказание: таксиста в Хабаровске заставили умыться зеленкой 3
16:34
Флагманский магазин сети "Пятерочка" заедет в барнаульский ТЦ "Ультра" 1
16:23
Зараженные сибирским тифом клещи активизировались в Алтайском крае 0
16:12
СК: признаки насильственной смерти литовского туриста на Алтае отсутствуют 16
16:05
Скрытые патрули в Алтайском крае помогают бороться с хамами на дорогах 3
15:50
Forbes составил рейтинг богатейших женщин России 0
15:31
Путин провел ночное совещание с губернаторами и главой МЧС 2
15:24
Не все школы Алтайского края начнут работу с 1 сентября 2017 года 1
15:14
Названы профессии, чаще всего приводящие к стрессу 4
15:08
Мужчина погиб, перевернувшись на мотоцикле в Алтайском крае 0
14:52
Никита Джигурда жестко раскритиковал Андрея Малахова 2
14:41
Группа "Календула" выступит в Барнауле с электроакустической программой 0
14:32
Стоп-кадр. Главное, что своими руками 1
14:21
Стало известно, что появится в здании бывшего Старого базара в Барнауле 9
14:15
Иосиф Кобзон рассказал о состоянии здоровья Михаила Задорнова 0
14:04
Названа причина "пропажи" Сахалина с "Яндекс.Карт" 2
13:54
Кандидат на выборы в думу Бийска заявил об обстреле своей квартиры 5
13:40
Пешеходам вход разрешен: "барнаульский Арбат" почти обрел законченный вид 17
13:34
Путин может провести открытый урок 1 сентября в ярославской школе 8
13:23
Северокорейский лидер Ким Чен Ын в третий раз стал отцом 0
13:14
Оригинальные рецепты из грибов: такое нельзя не попробовать 1
13:07
Причина смерти туриста из Литвы, найденного в Горном Алтае, не установлена 5
12:51
СМИ: запрет на прием новых руководителей ввели в "Почте России" 4
12:40
Финансовых гениев выберут среди жителей Алтайского края 3
12:35
Строительство трех новых школ запланировано в Алтайском крае в 2018 году 5
12:21
Почему Юлия Липницкая уходит из фигурного катания? 5
12:17
Какие изменения ждут школьников края с началом нового учебного года? 0
12:13
День отца в России могут учредить уже в этом году 1
12:05
Жулин предположил, что Липницкая не выдержала успеха Олимпиады в Сочи 2
11:52
Митрополиту Барнаульскому и Алтайскому Сергию исполнилось 60 лет 14
11:34
Президент Трамп заявил, что надеется на хорошие отношения с Россией 8
11:30
Попробуйте "Легенду": новый формат и упаковка воды в подарок 0
11:23
Рубцовчанам теперь доступна квалифицированная офтальмологическая помощь 0
11:16
Пригород Барнаула освобождают от дикорастущей конопли 13
11:04
Девушка на Toyota пролетела через "встречку" и врезалась в столб в Барнауле 5
10:52
Современный реабилитационный центр строят в реликтовом лесу в Барнауле 28
10:41
Сахалин пропал с "Яндекс.Карт" после пуска ракеты в КНДР 4
10:35
Рубцовчанин подозревается в убийстве сожительницы из переделанного ружья 0
10:22
Актрисе Сесиль Плеже сделали массаж гречкой в Белокурихе 2
10:18
А из нашего окна: в Барнауле стали продавать квартиры с террасой 15
10:13
Подросток украл церковные пожертвования в Алтайском крае 5
10:05
Путин пообещал рассказать венгерскому премьеру "теорию дзюдо" 2
09:54
Барнаульский архитектор с помощью лазера создал обелиск для Монголии 0
09:43
КПРФ попросила власти Барнаула вернуть памятник Ленину в Нагорный парк 29
09:34
Юлия Липницкая не стала комментировать информацию о завершении карьеры 2
09:22
Налоговую службу в Алтайском крае может возглавить чиновник из Бурятии 1
09:14
Украина заявила, что официально объявит Россию "страной-агрессором" 8
09:06
Подари улыбку городу: на призыв Amic.ru откликаются целыми коллективами 0
08:50
Полиция ищет особо опасных преступников в Алтайском крае 10
08:33
Марк Цукерберг стал отцом во второй раз 5
08:16
Последняя серия 7 сезона "Игры престолов" побила все рекорды по просмотрам 5
08:00
Здравствуй, школа: 7 необходимых предметов канцелярии для школьника 8
07:50
Детей-сирот в Алтайском крае обеспечивают новыми квартирами 0
07:36
Мотоцикл по цене квартиры: подборка объявлений о продаже дорогих байков 2
07:27
Губернатор Карлин раскритиковал муниципалитеты за растрату дорожных фондов 5
07:14
Земли под 25-этажку и офисное здание выставили на аукцион в Барнауле 1
07:03
Дом с русской печью, хамамом и бассейном продают в Барнауле за 17 млн руб. 3
06:48
Ожидание и реальность: фотоподборка кулинарных "шедевров" 0
06:32
Девушки и "железные кони": фотоподборка прекрасных дам на мотоциклах 0
06:17
Жару до +31 градуса прогнозируют в Алтайском крае 29 августа 1
06:01
Красиво, но дорого: алтайские туристы потеряли интерес к Крыму 37
05:01
Барнаульский спортсмен установил рекорд по плаванию в холодной воде 1
04:01
Trump Tower в Москве: адвокат Трампа рассказал о строительстве небоскреба 1
03:01
Россиян беспокоит рост трат на школу при падении уровня образования 4
02:01
Депутат ГД предложил ввести в СМИ цензуру на информацию о преступлениях 8
01:15
Прокуратура требует с экс-мэра Владивостока 614 миллионов рублей 0
00:54
Прогноз развития экономики России улучшили в Минэкономразвития 5

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.