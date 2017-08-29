Неизвестные заставили умыться зеленкой хабаровского таксиста, который ранее таким же способом наказал своих пассажиров, не нашедших денег для оплаты проезда. Видео опубликовано в Инстаграм "ДПС-контроль".
"Кто-то нашел и наказал таксиста, который устроил самосуд в Хабаровске", — говорится в описании к сообщению.
На кадрах водитель такси мажет лицо и шею зеленкой. Неизвестный говорит ему, что тот повел себя как зверь, заставив умыться раствором двух девушек и юношу.
Ранее сообщалось, что водителя уволили из службы заказа такси "Максим" в Хабаровске. Представители компании указали, что в конфликте не правы обе стороны — как водитель, так и пассажиры, которые после поездки сообщили, что у них нет двух тысяч рублей для оплаты длительной поездки.
Видео, на котором заснято, как таксист заставляет пассажиров умываться зеленкой, также заинтересовало хабаровскую полицию — по данному факту проводится проверка.
Комментарии
эстафета, как с холодной водой в ведре)
Да пофигу, может он сам это подстроил. На нары его на пятёрик, волкА.
А если бы девки зрение потеряли?
А то что эти "пассажиры" украли у таксиста 2000 рублей. Это как? Надо было созвать товарищей, да поотбивать им все внутренности. А не выкладывать все в сеть.
"Пассажиры" хоть за дело умылись. А таксист просто потому что слабее...
На нары надо тех сажать, кто указал этому быдлу, такой вот дурной пример.