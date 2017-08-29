Неизвестные заставили умыться зеленкой хабаровского таксиста, который ранее таким же способом наказал своих пассажиров, не нашедших денег для оплаты проезда. Видео опубликовано в Инстаграм "ДПС-контроль".

"Кто-то нашел и наказал таксиста, который устроил самосуд в Хабаровске", — говорится в описании к сообщению.

На кадрах водитель такси мажет лицо и шею зеленкой. Неизвестный говорит ему, что тот повел себя как зверь, заставив умыться раствором двух девушек и юношу.

Ранее сообщалось, что водителя уволили из службы заказа такси "Максим" в Хабаровске. Представители компании указали, что в конфликте не правы обе стороны — как водитель, так и пассажиры, которые после поездки сообщили, что у них нет двух тысяч рублей для оплаты длительной поездки.

Видео, на котором заснято, как таксист заставляет пассажиров умываться зеленкой, также заинтересовало хабаровскую полицию — по данному факту проводится проверка.