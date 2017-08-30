Оператор Tele2 продолжает работу над развитием своей сети. С начала года открылось три салона связи в популярных торговых центрах столицы края.

Два новых фирменных салона связи и мобильный модуль появились в этом году в Барнауле. Салон связи Tele2 открылся в торговом центре "Пионер" на проспекте Ленина, д.102В. Новый мобильный центр обслуживания клиентов разместился в еще одном популярном торговом центре "Гулливер" на проспекте Красноармейском, д. 51А. Также заработал салон связи в торговом центре "Галактика" на проспекте Строителей, д.117.

Сегодня в Алтайском крае работает 21 салон связи и 12 мобильных модулей Tele2. Фирменная дистрибуция представлена в большинстве крупных населенных пунктов региона. С начала года трафик в салоны связи и центры обслуживания клиентов Tele2 вырос более чем на 10%.

"Открывая новые салоны, мы думаем об удобстве наших клиентов и тех, кто только решил подключиться к сети Tele2. Мы стараемся размещать точки продаж и обслуживания в шаговой доступности в различных частях города, а также в крупнейших торговых центрах и наиболее популярных местах отдыха жителей края. До конца года мы планируем открыть еще несколько фирменных салонов в Славгороде и Камне-на-Оби. Клиентская база Tele2 в крае растет, а вместе с ней увеличивается и потребность в обслуживании "на первой линии", — рассказал коммерческий директор филиала Tele2 в Алтайском крае Евгений Богач.

Около 40% обращений жителей Алтайского края в центры обслуживания клиентов Tele2 касаются подключения к сети оператора, получения информации о новых тарифах и услугах и замены SIM-карты. Еще 20% клиентов приходят в салоны для подключения новых услуг и смены тарифного плана. По сравнению с прошлым годом посетители салонов связи и мобильных модулей стали чаще приобретать мобильные устройства и аксессуары. С января 2017 года количество поданных в салонах связи заявок на переход в сеть Tele2 увеличилось почти в два раза.