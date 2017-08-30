Ясная и жаркая погода сохранится в Алтайском крае в среду, 30 августа. В этот день прогнозируют переменную облачность, утром возможен туман.

Согласно прогнозу ЦГМС по региону, днем температура поднимется до +23...+28 градусов. Ветер обещают северо-западный, 4-9 метров в секунду, с усилением до 14 метров.

В Барнауле также не ожидают осадков. Утром возможен туман. Воздух прогреется до +23...+25 градусов. Ветер 5-10 метров в секунду.

Напомним, с 28 августа по 1 сентября в регионе действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности (четвертый класс горимости).