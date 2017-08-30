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Новости

Усадьбу в районе элитной застройки Барнаула продают за 19 млн рублей

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Дом площадью 480 квадратных метров находится на улице Памирской

Фото: avito.ru

Трехэтажный коттедж площадью 480 квадратных метров продают в Барнауле за 19 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Дом, стоящий на участке 10 соток, находится на улице Памирской. Как отмечает автор объявления, жилье расположено на территории элитной застройки.

"Этот район отличается прекрасной транспортной доступностью, возможностью быстро добраться до центра города, хорошим благоустройством, наличием расположенной неподалеку инфраструктуры поселка Южный. Улицы обжитые. Стены коттеджа полностью кирпичные (без газобетона, пенопласта и прочих наполнителей), три полноценных этажа и цоколь", — указывает продавец.

В доме имеется два зала, шесть спален. Установлены пластиковые кашированные окна, кованые решетки, подведены коммуникации.

Отделочные работы не выполнены. Все коммуникации центральные.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

30.08.2017 07:11
- гость -

совсем берега потерял хозя

0  0
30.08.2017 08:39
Оценщиг

Этот памятник лет 10 уже наверно стоит. Цену поделить пополам. Земля там стоит недешево

0  0
30.08.2017 09:43
- гость -

Такие серьезные вложения, хорошие кирпичные стены, дорогие окна. И такие бесполезные квадраты! можно было третий этаж не строить, а лучше бы на эти деньги забор поставили, или черновую отделку сделали. Видимо деньги закончились

0  0
30.08.2017 10:42
- гость -

недострой , заросший травой за 19 млн?

0  0
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