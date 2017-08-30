Фото: avito.ru

Трехэтажный коттедж площадью 480 квадратных метров продают в Барнауле за 19 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Дом, стоящий на участке 10 соток, находится на улице Памирской. Как отмечает автор объявления, жилье расположено на территории элитной застройки.

"Этот район отличается прекрасной транспортной доступностью, возможностью быстро добраться до центра города, хорошим благоустройством, наличием расположенной неподалеку инфраструктуры поселка Южный. Улицы обжитые. Стены коттеджа полностью кирпичные (без газобетона, пенопласта и прочих наполнителей), три полноценных этажа и цоколь", — указывает продавец.

В доме имеется два зала, шесть спален. Установлены пластиковые кашированные окна, кованые решетки, подведены коммуникации.

Отделочные работы не выполнены. Все коммуникации центральные.