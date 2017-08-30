История под ногами: фотопрогулка по старейшей улице Барнаула

фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

ИА "Амител" продолжает рубрику "Барнаул вдоль и поперек". В последние дни лета мы решили отправиться на улицу Ползунова — старейшую улицу города.

Своё название она получила в 1947 году в честь изобретателя первой паровой машины Ивана Ползунова. До этого улица называлась Петропавловской, Набережной и Республики. Первые упоминания о ней появились практически сразу после основания Барнаульского сереброплавильного завода в 1744 году.

Протяженность улицы составляет 2,7 км.