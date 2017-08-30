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Объем инвестиций в основной капитал в Алтайском крае по итогам первых шести месяцев текущего года составил 25,2 миллиарда рублей, сообщили в региональном Минэкономразвития со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

В сопоставимых ценах это на 8,6% больше, чем в первом полугодии 2016-го. "Наибольший объем инвестиций направлен на обновление машин, оборудования, включая производственный и хозяйственный инвентарь (42,1% общего объема инвестиций), зданий (кроме жилых) и сооружений (35,6%). На строительство, модернизацию жилых зданий и помещений направлено более 4,3 миллиарда рублей", — уточняют в министерстве.

Размер капитальных инвестиций крупных и средних организаций Алтайского края в указанный период превысил 14 миллиардов рублей, что на 10,5% больше показателей 2016 года.

Также сохраняется тренд на рост капитальных вложений в реальном секторе экономики. Так, в сельском хозяйстве объем инвестиций вырос в 1,3 раза, в строительстве – в 5,2 раза, в обрабатывающих производствах – на 2,1%.

