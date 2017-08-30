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Для нормализации обстановки на Корейском полуострове нужно, чтобы КНДР прекратила ракетные испытания, а также чтобы прекратилось наращивание военной инфраструктуры и развертывание системы THAAD. Такое заявление сделал постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА "Новости".

"Для нормализации обстановки на Корейском полуострове требуется подход, который предполагает как прекращение КНДР ракетно-ядерных испытаний, так и отказ от наращивания военной инфраструктуры, включая систему THAAD, сокращение масштабов проводимых маневров", — цитирует агентство слова Небензи, произнесенные на встрече Совбеза ООН по новому ракетному пуску Северной Кореи.

Российский постпред отметил, что "дорожной картой" решения проблем могут стать совместные идеи России и Китая, выдвинутые в разных форматах. По его мнению, для урегулирования на Корейском полуострове нужно "задействовать политический инструментарий".

Также Небензя добавил, что военного решения проблем быть не может.

"Военного решения проблем Корейского полуострова быть не может. Полагаем, что все дальнейшие решения Совета Безопасности по КНДР должны чётко указывать на это обстоятельство", — заявил он, отметив, что нужно отказаться от введения односторонних санкций против КНДР.