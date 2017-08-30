Фото: marionetki.net

Заторы в четыре балла образовались на дорогах Барнаула утром в среду, 30 августа. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная ситуация наблюдается на трех участках Павловского тракта: в районе перекрестков с улицами Просторная и Попова, а также после кольцевого пересечения. На данных отрезках скорость движения авто не превышает 5-10 километров в час.

Кроме этого, автомобили встали в пробках на отрезке улицы Попова, на перекрестке улиц Малахова — Петра Сухова, на нескольких участках Власихинской улицы, а также на улицах Георгиева, Советской Армии, отрезке проспекта Строителей и в районе площади Октября.

Отметим, что движение по мосту через реку Пивоварку на улице Матросова все еще перекрыто.