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Первое после возобновления судоходства в Керченском проливе судно прошло под железнодорожной аркой Крымского моста, которую установили накануне. Об этом сообщает "Лента.ру", ссылаясь на сайт инфоцентра "Крымский мост".

В сообщении уточняется, что первым прошедшим под аркой после возобновления движения по Керчь-Еникальскому каналу судном стал сухогруз "Святитель Алексей", который следовал из Азовского моря в Черное. Во время прохождения под аркой капитан парохода просигналил в знак приветствия.

Подчеркивается, что сухогруз был первым судном из порядка 500 других, которые проплывут за ним в караване со стороны Азовского моря на юг.

Напомним, днем ранее, 29 августа, появилась информация, что строители моста подняли ж/д арку на фарватерные опоры — на проектную высоту 35 метров над уровнем моря. Арку поднимали с помощью 16 мощных домкратов, которые могут поднять груз до 650 тонн каждый, на 700 тросах.