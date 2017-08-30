Фото: vk.com/barneos22

Автобусную остановку в центре Барнаула в районе ЦУМа разбили неизвестные в ночь на среду, 30 августа.

Фотография того, в каком состоянии оказался стеклянный павильон, опубликована в сообществе Barnaul 22. "Остановка у ЦУМа этой ночью", — уточняет автор заметки.

Горожане в комментариях выражают свое негодование по поводу случившегося и призывают тех, кто мог это сделать, к ответу.