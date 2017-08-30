Фото: vk.com/barneos22
Автобусную остановку в центре Барнаула в районе ЦУМа разбили неизвестные в ночь на среду, 30 августа.
Фотография того, в каком состоянии оказался стеклянный павильон, опубликована в сообществе Barnaul 22. "Остановка у ЦУМа этой ночью", — уточняет автор заметки.
Горожане в комментариях выражают свое негодование по поводу случившегося и призывают тех, кто мог это сделать, к ответу.
Комментарии
вырожают негодование хаах!а что вы ожидали у нас в городе железо на клочки рвут а вы стекянную поставили ну думать нужно
а как зимой в минус 35 она не лопнет???
30.08.2017 09:27
- гость -
а как зимой в минус 35 она не лопнет???
Ежли на нее не сцать то не лопнет
А я давно удивлялся, какой идиот придумал в России сделать стеклянную остановку. Ясно было, что разобьют. Видимо, чтобы потом ремонтировать, специально так сделано, бизнес. У нас только из железа, минимум пятерки, чтобы долго работало.
Только чугун и бетон, это же столица тур кластера....
Стекло рухнуло самостоятельно без внешнего нажима около 18 часов вчера. Лично видел, находясь на остановке в автобусе 55. Плохо видимо закреплено было.
30.08.2017 09:41
Директор СССР
Это красиво. Это не давит. А то что ты и тебе подобное быдло все ломают и обвиняют власти в отмывании денег - к этому уже привыкли. Но в последнее время, вас начинают находить и мочить в сортирах - это радует.
Отличные остановки! в них летом жарко, в дождь мокро..Называть надо всё своими иминами! Это РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ. причём опасная ..
если верить комментаторам , то ВАНДАЛЫ прям благое дело сделали , сломав такую некрасивую и опасную конструкцию!!!! Люди!!! что вы несете!!!! это по-вашему нормально ломать и крушить всё, что кому-то кажется некрасивым, неудобным или не отвечает представлению о прекрасном?
А мне нравятся антивандальные скамейки, как на фото. И не посидеть нормально, потому что не ровные и не опереться. Проектировщика этого чуда бы заставить день на такой просидеть.