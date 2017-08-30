Фото: r16.ru

В Новосибирске в один день разбились в результате падения из окон два ребенка в возрасте 1,5 и 3 лет. Инциденты произошли в понедельник, 28 августа, сообщает RT.

Отмечается, что полуторагодовалый ребенок выпал из окна восьмого этажа, будучи дома без присмотра вместе с еще тремя детьми. Они открыли окно, а ребенок забрался на него и не удержал равновесия.

В этот же день произошел подобный случай. Родители оставили без присмотра троих детей в квартире. Трехлетний ребенок залез на подоконник, ходил по нему, а затем потерял равновесие и выпал из окна на улицу с 10-го этажа.

В отношении родителей следователи возбудили уголовные дела.

В СК также призвали родителей не оставлять детей без присмотра, порекомендовали оснастить окна специальными замками и не ставить у подоконников диваны и кресла.